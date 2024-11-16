О Трампе, обстрелах, переговорах и не только: 7 главных заявлений Зеленского из нового интервью

Мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась

Об ожиданиях от президентства Трампа, переговорах с Россией и текущей ситуации на фронте. Президент Владимир Зеленский сделал ряд интересных заявлений в студии "Украинское радио".

Лидер государства посетил вещателей по случаю столетия со дня создания радиостанции, где дал интервью журналистам Дмитрию Хоркину и Елене Ремовский. По словам Зеленского, своевременная децентрализация энергетической сети сейчас позволяет всем украинцам оставаться на связи, следить за новостями в интернете, по телевидению или радио и не переживать об угрозе блекаутов, как это было в начале полномасштабного вторжения.

"Нас сложно удивить, хотя пока война не закончится, предполагать, что все будет спокойно — нельзя. В любом случае децентрализация энергетики, связи, логистики… Эта децентрализация на другом уровне, чем в прошлом или позапрошлом году, когда были блекауты, когда было действительно сложно…", — сказал президент.

И хотя война до сих пор не закончилась, мы друг друга видим и слышим, мы используем мобильную связь, интернет-связь, у нас все это есть, добавил Зеленский. Что касается состояния энергетической системы, то, по словам Зеленского, продолжается работа над улучшением противовоздушной обороны и работа эта во многом успешна. Однако детали лидер страны по понятным причинам не привел.

В то же время, россияне не оставляют надежд погрузить Украину, если не в сплошной блекаут, то хотя бы частичный. С начала похолодания, враг возобновил попытки нанести удары по украинской энергетике и, очевидно, продолжит это делать.

"Разведка ежедневно работает, в ежедневном контакте. Мы понимаем, что россияне могут совершить. Они продолжают атаки, комбинированные атаки, накапливают свои силы, накапливают производство для того, чтобы усилить страх среди людей, усилить недовольство", — сказал президент.

Как отметил глава государства, сейчас Украина готова к таким атакам, по крайней мере, в том, что касается количества договоренностей по ракетам для ПВО.

"Мы находимся сейчас в очень неплохом положении", — заметил президент.

Союзники России в войне против Украины

Поговорили и о союзниках России в войне против Украины. По мнению президента страны, участие Ирана в войне никак нельзя считать пассивным. Если КНДР сейчас можно назвать чуть ли не открытым союзником, ведь кроме оружия они отправили и своих военных, то Иран также принимает участие в войне.

Продажа россиянам "шахедов" это не просто о бизнесе. Иран продал лицензию на изготовление их в России, Иран направил своих специалистов, чтобы научить россиян запускать свои беспилотники.

"Это оружие, это участие в войне. Иран является активным участником этой войны против Украины, против нашей независимости. Они научили управлять дронами, они были во время запуска первых убийственных шахедов, которые унесли жизни мирных украинцев. Они активно участвовали", – подчеркнул президент.

"Что касается КНДР — здесь и артиллерия, как минимум 3,5 млн снарядов они передали, дальше они передавали ракеты… На сегодняшний день более 11 тыс. военных Северной Кореи находятся на территории РФ. Большинство из них уже в Курской области. Как пойдет дальше, зависит от того, как будет реагировать мир. Однако мир реагирует недостаточно быстро", — добавил Зеленский.

О позиции Трампа и переговорах с РФ

По результатам выборов в США, следующим президентом станет Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о необходимости переговоров Украины с Россией. В интервью "Украинскому радио" президент заявил, что сейчас, в условиях текущей ситуации, они стали бы проигрышными для Украины.

"Если мы говорим просто с Путиным, просто с убийцей в условиях, в которых сейчас, не усилены некоторыми важными элементами — это на входе проигрышный статус для Украины. Это не о справедливом окончании войны и не о справедливом мире. Безусловно, в слабой ситуации, нечего делать на этих переговорах", — подчеркнул Зеленский и сразу добавил, что позиция президента Трампа очень важна, равно как и важно настроение Америки к Украине.

"Америка должна сохранить позицию, что Россия — агрессор, что она нарушила нашу территориальную целостность, международное право. Это один из пунктов, который важен для любой площадки переговоров. А еще должны быть элементы нашего Плана победы. Для нас победа — сильная Украина. В дипломатии или на поле боя – это второй вопрос. Первое – сильная Украина. Она должна быть сильной для любой дипломатии", — сказал президент.

В то же время США остаются не простыми посредниками, а страной, оказывающей огромные объемы помощи. Однако, по словам президента, несмотря на возможности побуждения Украины к переговорам, Трамп этого не делает.

"Мы — независимая страна. Кажется, и наш народ, и я лично в переговорах и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказал, что с нами риторика "садись и слушай" не работает. Они понимают, о чем говорят, с какой страной и с каким президентом. И потому такой тональности, атмосферы в разговоре нет. Это важно, иначе — это быть заранее в слабой ситуации в диалоге — будь то с Путиным или не с Путиным, уже не важно с кем", – заявил президент.

На вопрос о возможных условиях переговоров Зеленский отметил, что Украина не пойдет на капитуляционные условия и будет серьезно рассматривать только конструктивный диалог с лидерами, полностью выполняющими свои полномочия.

О международной помощи

Президент отметил значительную поддержку, полученную от США и Европы, но отметил, что часть обещанной помощи не поступила.

"Безусловно, мы благодарны двухпартийной поддержке. И демократы, и республиканцы в целом проголосовали 175 или 177 миллиардов долларов США той или иной помощи. Если бы вы меня спросили, сколько мы из этого получили, я бы в детали не пошел, только сказал: половину мы не получили. Это важный элемент, когда говорим, как и кто нам помогает. Я к тому, что Европа помогла не меньше", — сказал президент.

Кроме того, по словам президента, США и Европа получили уникальный опыт благодаря поддержке Украины.

"США нарастили производство, свои склады, мощь своей армии. На примере другой нации получили для себя опыт. И европейцы тоже", — подчеркнул Зеленский.

О мобилизации и вызовах для войск

Зеленский признал, что исполнение закона о мобилизации идет непросто. По его словам, законы существуют для того, чтобы жить по правилам. Но если те или иные нормы законодательства не поддержаны обществом, прежде всего — представителями войска, некоторые вещи нужно немного корректировать.

"Война — это вызов, мобилизация — это вызов, бронирование — это вызов. Надо найти баланс, чтобы не потерять единство в армии и в обществе. Потому что иногда связь между людьми, институтами — потеряна. И в такие вопиющие моменты, кризисные, да, я должен включаться.

Президент также обратил внимание на важность ротации для сохранения боеспособности войск.

"На востоке стоят бригады, в которых ребята долго воюют. Очень сильные бригады. Нужна их ротация. На их места должны прийти другие бригады. Представьте, они не укомплектованы. Просто бросить их, как мясо? Как "русские"? Никто этого не хочет", — сказал президент.

Что касается демобилизации, то Зеленский призвал к четкой законодательной базе, которая даст понятные ответы военным, сколько они будут служить.

"Война невыносима в целом. Но я не хотел бы обобщать вещи, связанные с СЗЧ и т.д. Разные причины, разные люди, разное отношение. Но в большинстве армия — сильная, в большинстве люди — героические. И понимают, что такое мобилизация и что такое война против России", — сказал президент.

Об украинском вооружении

Президент подчеркнул значительные достижения в оборонном секторе Украины и подчеркнул, что украинская армия на сегодняшний день — вероятно, одна из самых мощных в мире.

"За почти три года изменений в частном и государственном секторах привели к тому, что мы точно технологически сильнейшие в Европе. Что касается дронов, систем радиоэлектронной борьбы — здесь мы еще не добились высоких результатов. Но они есть. У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее морские дроны, которые уничтожили большое количество Черноморского флота РФ", — подчеркнул Зеленский.

О ситуации на фронте

Лидер страны признал сложную ситуацию на востоке, где россияне совершают постепенное продвижение. По словам Зеленского, такая ситуация сложилась по разным причинам.

"Наполнение наших бригад подготовленными людьми, наполнение и комплектация бригад оружием – все эти процессы были достаточно медленны. Нельзя просто наполнить людьми бригаду, если она ждет того или иного оружия. Мы ждали поставки некоторого оружия 12 месяцев с момента согласования в Конгрессе", – рассказал президент.

Поэтому некоторым бригадам приходится отступать.

"Россияне стреляют КАБами, бомбят. Разрушается все вокруг. Ребята спрашивают, можно ли им делать шаги назад, — военное руководство говорит: "Да". Потому что это наша общая позиция: прежде всего — человек, а потом — земля", — заявил Зеленский. .

В то же время, по словам президента, никто не создавал новые бригады при недоукомплектованных старых.

"Были созданы подразделения резерва. Все эти разговоры о новых бригадах — чтобы была ротация, вместо одной бригады должна прийти другая. Можем назвать ее "новой". Поэтому никто не делал никаких десятков новых бригад", — подчеркнул президент.

На вопрос о том, к чему готовиться в ближайшее время на фронте, Зеленский ответил, что продвижение россиян должно снизиться.

"У них потерь — 1,5-2 тысячи в день, раненых и убитых. Они не могут постоянно продвигаться с такими потерями. И на некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Сейчас, чтобы их остановить, подойдут резервы, укомплектованные бригады, которые мы так долго ждем", — заявил Зеленский.

В то же время он напомнил, что Украина воюет с государством, которое считает своих граждан мясом и не считается с потерями.

"С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно", — заключил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор Канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Кремля Владимира Путина. По его мнению – это ящик Пандоры.