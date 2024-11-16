Терпіння Трампа не безмежне: чи може Вашингтон "злити" Україну

Ставки для Заходу піднялися вище нікуди

Зміна влади у США породила багато роздумів про те, що зміниться для України та Заходу у контексті російського вторгнення. Деякі аналітики вважають, що новому главі Білого дому Дональду Трампу може просто не вистачити терпіння, щоб спробувати розібратися в ситуації.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times. Зазначається, що Трамп хоче завершити війну або поставити її на паузу якнайшвидше, проте оскільки російські війська продовжують просуватися, Володимир Путін не має особливої мотивації сідати за стіл переговорів.

"Трамп, у своїй тривожній рішучості якнайшвидше завершити війну, може незабаром виявити, що у Путіна інші часові рамки і, по суті, інша мета", — розповів британський історик, експерт з теми холодної війни та зовнішньої політики СРСР Сергій Радченко

Видання пише, що український президент Володимир Зеленський сподівається, що після вступу на посаду президент США швидко зрозуміє, що він не зможе досягти угоди з Кремлем і це призведе до різкого зростання постачання озброєння в Україну.

Проте Радченко не виключає, що Трамп у цьому випадку звинуватить Зеленського в незговірливості та просто "зіллє" Україну.

"Американський президент цілком може вирішити взагалі відмовитися від України і таким чином покласти край війні, як він і обіцяв, дозволивши Росії здобути в ній перемогу", — сказав він.

Видання зазначає, що Україна вже почала виконувати роль передової лінії оборони НАТО, тому для Альянсу такий сценарій був би катастрофою. Особливо з огляду на те, що Кремль сприйме цей жест Трампа, як самоусунення США з колективної оборони Заходу.

Тим самим, автори матеріалу зазначають, що ставки вже не можуть бути вищими.

Як повідомлялося раніше, Зеленський хоче організувати зустріч із Трампом якнайшвидше. А у ЗМІ повідомили, що він може запропонувати Вашингтону.