Какие цели может выбрать Россия для ударов иранскими ракетами и почему

Есть одно преимущество

Казалось бы, россияне не жалеют своих ракет, когда устраивают атаки по Украине. Однако оказалось, что для того чтобы эффективно использовать свои ракетные арсеналы, у них есть помощники — и это иранцы.

Чтобы сэкономить дорогостоящие ракеты, армии РФ помогает более дешевая иранская баллистика. Об этом пишет Businessinsider.

Что дает иранская баллистика России

Иранское оружие дает России гибкость, которой ей так не хватало раньше. Теперь она может наносить удары по передовым украинским позициям с помощью более дешевых иранских ракет, при этом экономя свое более дорогое и высокоточное оружие для других стратегических целей.

По данным экспертов, Россия, вероятно, будет сосредотачиваться на использовании иранских ракет для тактических ударов по линии фронта. Это позволит ей сохранить запасы своих высокоточных ракет, таких как "Искандеры", для более важных и драгоценных мишеней глубоко в тылу Украины.

Один из европейских чиновников обороны сообщил, что Россия получит от Ирана сотни ракет Fath-360 и Ababil. Эти системы имеют ограниченную дальность действия, но могут наносить значительный вред украинским позициям на передовой.

Эксперты отмечают, что качество и точность иранских ракет не столь высокие, как у российских аналогов. Однако количество и более низкая стоимость делают их эффективным дополнением к арсеналу России на поле боя.

Это также вписывается в общую тактику России использовать массированные, но менее точные атаки, пытаясь истощить и деморализовать украинские силы. Это позволяет ей наращивать давление на Украину, не истощая свой арсенал.

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