"Как раньше уже не будет": боец призвал украинцев готовиться к худшему

По его словам, неизвестно, когда закончится война

Украине нужно готовиться к более тяжелым периодам. И так, как было раньше, уже не будет.

Об этом заявил опытный украинский боец Владимир Авдеенко (позывной "Вальдемар") в интервью "Телеграфу" — "Приближается трудный период, готовиться всем": лидер Центра подготовки населения к нацсопротивлению об эволюции войны и угрозе для Украины".

"Приближается зима, и это плохой период для нас: холодно, технике тяжело передвигаться", — говорит он.

Авдеенко добавил, что война неизвестно когда закончится. Поэтому нужно готовиться к более тяжелым периодам.

Напомним, народная депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в интервью "Телеграфу" предупредила о возможных рисках новых мирных договоренностей с Россией, особенно в контексте предстоящей инаугурации президента США Дональда Трампа. Она считает, что следующие два месяца будут тяжелыми.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт по энергетике рассказал, будут ли графики отключений света более жесткими, чем летом. По его словам, даже при больших морозах и ушибах по энергетике отключения света не должны превышать 6-8 часов. В то же время дать любой прогноз по Харькову, Сумам или Херсону пока невозможно.