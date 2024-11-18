"Як раніше вже не буде": боєць закликав українців готуватись до гіршого

За його словами, невідомо, коли закінчиться війна

Україні треба готуватись до більш важких періодів. І так, як було раніше, вже не буде.

Про це заявив досвідчений український боєць Володимир Авдєєнко (позивний "Вальдемар") в інтервʼю "Телеграфу" — "Наближається важкий період, готуватись всім": лідер Центру підготовки населення до нацспротиву про еволюцію війни і загрози для України".

"Наближається зима, і це поганий період для нас: холодно, техніці важко пересуватись", — каже він.

Авдєєнко додав, що війна невідомо коли закінчиться. Тому треба готуватись до більш важких періодів.

Нагадаємо, народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар в інтервʼю "Телеграфу" попередила про можливі ризики нових мирних домовленостей з Росією, особливо в контексті майбутньої інавгурації президента США Дональда Трампа. Вона вважає, що наступні два місяці будуть важкими.

Раніше "Телеграф" писав, що експерт з енергетики розповів, чи будуть графіки відключень світла жорсткішими, аніж влітку. За його словами, навіть при великих морозах та ударах по енергетиці відключення світла не мають перевищувати 6-8 годин. Водночас дати будь-який прогноз щодо Харкова, Сум чи Херсона наразі не можливо.