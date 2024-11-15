Выдают ли повестки на границе: в ГПСУ ответили

Представители ТЦК могут появляться на пунктах пропуска

Во время действия военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы Украины. Однако некоторые категории граждан могут пересечь границу законно.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал для "Радио Свобода", что на пограничных пунктах пропуска повестки не выдают. Однако в определенное время там могут находиться представители территориальных центров комплектования.

По словам представителя ГПСУ, массовая или скрытая выдача повесток на пунктах пропуска не производится.

"В отдельных пунктах пропуска, в отдельные часы могут присутствовать представители территориальных центров комплектования, но они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля. Они там находятся для того, чтобы помочь пограничникам в случае, если у нас возникают какие-либо вопросы относительно документов или информации относительно людей, которые пересекают", — рассказывает спикер.

В случае, если пограничники обнаруживают, что гражданин находится в розыске или имеет нарушения, они могут обратиться в полицию. Полицейские в свою очередь имеют право передать нарушителя в ТЦК для уточнения обстоятельств и дальнейших действий.

Напоминаем, чтобы уехать за границу, мужчина должен иметь при себе военно-учетный документ. Он может быть как бумажным, так и в электронной форме. Отсутствие документа станет основанием отказа в выезде из Украины.

При этом гражданин должен быть уверен, что его военно-учетные данные обновлены и актуальны. Если в Едином государственном реестре призывников и резервистов указано, что лицо находится в розыске ТЦК, пограничники могут вызвать полицию на место для задержания.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может уехать за границу в ноябре. Пересечение границы регулируется соответствующим постановлением КМУ.