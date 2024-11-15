Могут ли в Украине лишить водительских прав за неявку в ТЦК, пояснили в Минобороны

Министерство обороны объяснило, когда именно могут применить изъятие водительских документов

Информация в некоторых средствах массовой информации о том, что у украинцев за неявку в ТЦК автоматически изымают водительские удостоверения, на самом деле не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что на практике лишать водителя документов на право вождения авто из-за неявки в ТЦК не могут. Однако по закону временное ограничение права на управление транспортным средством может происходить исключительно по решению суда.

Для этого территориальный центр комплектования и социальной поддержки должен обратиться с соответствующим иском в суд — это происходит, если гражданин игнорирует требования закона о мобилизации.

Процедура иска в суд должна включать в себя детальное описание требований, которые должен выполнить гражданин в соответствии с мобилизационным законодательством, а также документальное подтверждение того, что конкретное лицо уклоняется от мобилизации.

Только после рассмотрения соответствующего заявления со стороны ТЦК суд принимает решение об ограничении права конкретного лица на управление транспортным средством. Это происходит только при подтверждении факта уклонения от призыва.

Как ранее сообщал "Телеграф", работники ТЦК не имеют права изымать у граждан паспорт, водительское удостоверение, банковские карты или какие-либо другие документы. Об этом заявил адвокат Дмитрий Франчук.