Может ли уехать за границу мужчина с инвалидностью ІІІ группы

Необходимо собрать пакет необходимых документов

Во время военного положения военнообязанным мужчинами с 18 до 60 лет запрещено уезжать из Украины. Однако некоторые категории граждан могут законно пересечь границу.

Это касается мужчин с инвалидностью, в частности, III группы. Адвокат "Ario Law Firm" Надежда Грищенко для "Факты ICTV" рассказала, как таким людям выехать за границу.

Юрист отметила, что Закон о мобилизации и мобилизационной подготовке, вступивший в силу 18 мая 2024 года, не изменил правил выезда из государства, однако есть нюансы. Согласно пункту 21 Правил пересечения государственной границы, во время действия военного положения право выезда за границу имеют мужчины с инвалидностью I, II или III группы. Но им следует подтвердить свой статус соответствующими документами.

Пограничники могут попросить документы, подтверждающие наличие инвалидности, а также документы, свидетельствующие о снятии с воинского учета. Это могут быть справки из военно-врачебной комиссии, отметки в военном билете или другие официальные документы.

Адвокат Надежда Грищенко подчеркивает, что даже при наличии всех необходимых документов окончательное решение о пересечении границы принимают сотрудники ГНСУ . Они анализируют предоставленные бумаги и оценивают обстоятельства каждой ситуации.

Напоминаем, что уехать за границу могут мужчины, которых признали временно непригодными. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве, могут получить отсрочку на несколько месяцев для операции и последующей реабилитации. В это время они имеют право на выезд за границу.

Это подтверждается соответствующими медицинскими документами, а разрешение выезд за пределы Украины регулируется пунктом 2-6 Правил пересечения границы гражданами Украины.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может законно уехать за границу во время войны. Некоторые специалисты имеют право уезжать из Украины.