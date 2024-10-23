Какие документы нужны мужчинам для выезда за границу во время военного положения

Все зависит от обстоятельств

Во время военного положения не все военнообязанные граждане могут уехать из Украины. В августе Кабинет министров утвердил новые правила пересечения границы для мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет.

Как рассказала для "РБК-Украина" адвокат Мария Ганина из АБ Романа Сацыка, изменения касаются пакета документов, который военнообязанные мужчины должны предъявить при выезде из страны. Кроме загранпаспорта, теперь необходимо иметь военно-учетный документ (ВУД) и другие .

По словам юриста, набор необходимых документов может отличаться в зависимости от обстоятельств. Например, отцу троих и более детей до 18 лет нужны при выезде за границу следующие документы:

военно-учетный документ;

справку об отсрочке от призыва;

свидетельство о браке;

свидетельства рождения всех детей, где указано отцовство.

Мужчина, сопровождающий жену с инвалидностью, также может пересечь государственную границу. Для получения разрешения на сопровождение лица с инвалидностью необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о браке, справку МСЭК, военный билет и справку об отсрочке (при наличии).

Что нужно для выезда за границу не военнообязанным

Адвокат Мария Ганина отмечает, если мужчина исключен из военного учета, это не означает, что он может беспрепятственно пересекать границу без необходимости предоставления документов, подтверждающих причину выезда. Это касается и призывников, не подлежащих всеобщей мобилизации.

"Такие лица должны предъявить военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение для исключенного из военного учета, приписное удостоверение – для призывника) и соответствующие документы, устанавливающие основание для пересечения границы. Отличием с правилами пересечения государственной границы для военнообязанных не подлежащих мобилизации является отсутствие необходимости оформления отсрочки", — объясняет юрист.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может законно уехать за границу во время войны. Есть ряд оснований, по которым некоторые военнообязанные граждане могут покинуть пределы страны.