Блэкауты, жизнь по графикам и отопительный сезон: чего ждать украинцам после обстрела энергетики

Незащищенность объектов энергетики может привести к внедрению постоянных графиков отключения света

В результате обстрела Киева 10 октября ракеты повредили объекты критической инфраструктуры. Левобережная часть Киева долгое время оставалась без света, в Укрэнерго заявляют, что самая тяжелая ситуация остается в Киевской, Сумской, Харьковской и других регионах.

В этих условиях и с пониманием того, что россияне продолжат нанести удары по критической инфраструктуре, главный вопрос, который сейчас беспокоит многих – как пройдет эта зима? Чего ждать украинцам, к каким отключениям готовиться и кто ответственен за незащищенность объектов на четвертый год полномасштабной войны. "Телеграф" пообщался с экспертами по этой теме.

Удары по Киеву: перейдут ли аварийные отключения света в постоянные графики?

Главной целью россиян являлись объекты энергетики, в том числе и трансформаторы. Об этом "Телеграфу" сообщил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и народный депутат Алексей Кучеренко.

Уличные трансформаторы не защищены. У меня здесь претензии не столько к руководству "Киевтеплоэнерго", сколько к владельцу, к городу. А они хорошо осознают ответственность? Они правильно бюджет свой делят там? Алексей Кучеренко

Народный депутат Алексей Кучеренко/Facebook-страница

Атаку на Киев эксперт называет "мощной" – силы ПВО пытались сбить все, что возможно, однако враг коварен и продолжает совершенствовать тактику нанесения ракетных ударов.

"Последствия мы видим, баллистика пропущена. На одном из объектов она привела к очень серьезному повреждению. Но там, где сбивали дроны, нужно было соответственно уже защищаться на уровне, в том числе и этими наземными укрытиями. И у меня вопрос: почему за эти 3,5 года эти укрытия не появились?", – отмечает эксперт.

Обстрел Киева 10 октября/ГСЧС Киевщины

По его словам, в Киеве будет достаточно прогнозированный дефицит электроэнергии, который может покрываться за счет единой энергосистемы, если не будет сетевых проблем.

"Пока прогнозировать, что в Киеве все будет без света не стоит. Думаю, сейчас в столице будут заживлять объекты. Но одна генерирующая станция пострадала очень серьезно", — заключает Кучеренко.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, при повторении подобных обстрелов ситуация будет становиться все хуже.

Если обстрелы будут продолжаться и россияне повторят за определенный период один-два таких полноценных налета, следует говорить о том, что отключения в домах киевлян будут постоянными. Сейчас просто аварийные отключения, а аварийные отключения перейдут в постоянные графики Олег Попенко

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг/Facebook-страница

Тепло дадут 1 декабря? Что с отопительным сезоном

Начало отопительного сезона в Киеве и других городах Украины ежегодно проходит в разные даты – это зависит и от температуры, и от состояния самой системы. В этом году, как говорит Олег Попенко, 15 октября отопления точно включать не будут. Более того, недавний обстрел может серьезно повлиять на сроки.

"Отопительный сезон начнется в зависимости от города и отопительного сезона. В Киеве могут пойти на поводу у популистических намерений. Я вижу абсолютный популизм в том, чтобы подавать тепло, когда на улице достаточно тепло", — отмечает он.

Попенко считает, что если официально отопительный сезон в Киеве начнут 1 ноября, в некоторых районах столицы тепло в домах почувствуют только через месяц.

"В 2020 году отопление в Киеве, в Дарницком районе в 18 домов подали 1 декабря, потому что прорвало трубу. А в Киеве необходимо отремонтировать где-то около 800 км труб. Аварийно отремонтировать. За шесть лет сделали от силы километров 250-300. А представьте себе, что есть и другие трубы, около 600 км, которые также находятся в крайне плохом состоянии", – отмечает эксперт.

Олег Попенко и Алексей Кучеренко/Facebook-страница

Попенко также обращает внимание на достаточно актуальную для Киева проблему – дома, не сданные в эксплуатацию – таких в столице более 300.

Десятки миллиардов "зарыты в землю"

Главным виновником отключений света и повреждений критической инфраструктуры, конечно, являются россияне. Однако на четвертом году полномасштабного вторжения, с учетом того, что массированные обстрелы энергетики начались еще в 2022 году, стоило бы воплотить в жизнь замыслы о защите таких сооружений.

Этим вопросом занимается Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, главой которого сейчас является Сергей Сухомлин. До июня 2024 года этот пост занимал Мустафа Наем.

Ситуация выглядит так, что у нас мало противовоздушной обороны, у нас большинство объектов энергетической инфраструктуры не защищены. И здесь вопрос к бывшему главе агентства восстановления инфраструктуры Наему, к бывшему главе Укрэнерго Кудрицкому. Как так оказалось, что строительство объектов началось с 2023 года, а они до сих пор не закончены? Олег Попенко

По его словам, даже элементарные защитные сетки на объектах "Укрэнерго" не установлены. От попадания ракеты такой способ защиты не будет действенным, однако несколько слоев различных материалов может существенно снизить потери от удара "шахеда".

"Из-за отсутствия объектов защиты мы должны быть готовы к долгосрочным отключениям электроэнергии, отсутствию воды и тепла. К сожалению, большая часть многоквартирного фонда не готовы к таким сложностям. За эти четыре года в Киеве так ничего и не сделали с многоквартирным фондом по обеспечению их элементарными возможностями", — отмечает эксперт.

Вместе с очевидным недовольством в обществе появляются и призывы не выдвигать претензий к бывшим и факторам чиновников. С этим категорически не согласен Алексей Кучеренко, который убежден, что молчать не стоит ни в коем случае.

"Скажите, пожалуйста, когда становится очевидным, что и Наем конкретно, и его шефы провалили программу и зарыли десятки миллиардов гривен в землю, мы должны молчать? Мы должны говорить: "Да, вы молодцы, вы все нормально сделали"?", – задает он довольно риторические вопросы.

Как считает народный избранник, и депутаты, и народ Украины, как налогоплательщики, имеют полное право задавать вопросы об ответственности людей, не выполнивших поставленные задачи.

"Если правительство не хочет нас заверить, что оно (ред. – Наем) отлично выполнило программу укрытий, пусть скажет вслух, что наша программа укрытия прекрасно выполнена. Только они не осмелятся этого сказать, потому что Шмигаль еще год назад заявлял, что 22 объекта третьего уровня заморожены, недостроены и не будут достроены", –.

Россияне не будут ждать. Почему энергетические объекты до сих пор без должной защиты

После очередных атак дронами возникли вопросы: почему многие энергетические объекты пострадали, несмотря на заявленные меры безопасности? Энергетический эксперт Геннадий Рябцев объясняет : в Украине существует три уровня защиты инфраструктуры, однако реализованы они не везде.

Самый эффективный – третий уровень, так называемые шелтеры, защищающие от ударов ракет.

Второй уровень – это бетонные арки, антидроновые сетки и углубления сооружений, частично сдерживаемые беспилотниками.

Первый уровень – базовый: мешки с песком или габионы вокруг объекта, уменьшающие вред от обломков.

Часть объектов вообще не имела даже минимальной защиты. По словам эксперта, они были в очереди на укрепление – реализовать это просто не успели. Причина централизованная система: Министерство энергетики распределяет габионы, но этот процесс слишком медленный.

Габион – структура из металлической сетки, заполненная природным камнем, песком, щебнем или другим материалом, которая используется для защиты сооружений и фортификаций.

Как выглядит габион

"Сначала нужно собрать информацию, потом месяцами распределять эти габионы, определять план перевозки… А пока это будет продолжаться – россияне не будут стоять и не ждать", – говорит Рябцев.

Геннадий Рябцев/Facebook-страница

Как защитить украинское небо

Для защиты украинского неба и энергетики, как считает народный депутат Сергей Нагорняк, необходимо срочно обращаться к партнерам не только в отношении самолетов или систем ПВО, а в первую очередь в отношении вертолетов.

"Вертолеты — они гибкие, они могут базироваться в совершенно разных регионах, они могут перелетать и сегодня самое эффективное средство сбивания дрона – это сбитие командой военных, которые находятся физически в вертолете, которые могут догонять "шахеды" со стороны, из пулеметов очень эффективно и безопасно", — отметил депутат.

Также Нагорняк отметил риски для населения в случаях, когда ПВО расположена вблизи жилых массивов:

Когда ПВО стоит в пригороде крупных городов, то для людей, там проживающих, есть большие риски, что сбитый "шахед" попадет в тот или иной дом Сергей Нагорняк

Народный депутат Сергей Нагорняк/Facebook-страница

По мнению депутата, следует привлекать к службе опытных пилотов, в том числе тех, кто уже находится на пенсии или находится за границей

В завершение он подчеркнул:

"Таким образом мы сможем защитить сегодня украинскую энергетику от нашествия "шахедов", потому что 450-500 "шахедов", которые летят одновременно по Украине, надо чем-то сбивать. Наземные мобильные группы сегодня менее эффективны, потому что "шахеды" изменили тактику, изменили скорость, изменили высоту, на которую они летают", — подытожил Нагорняк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что поговорил с народным депутатом, председателем временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам ценовой и тарифной политики в энергетике Алексеем Кучеренко. Беседа состоялась 8 октября во время рабочей поездки членов ТСК на одну из разрушенных врагом электроподстанций.