Трансформаторы не защитили? Нардеп рассказал о роковой ошибке властей Киева, в КГГА ответили

Стоимость укрытия для одного трансформатора около 50 млн грн

Российская атака по Украине, а особенно по Киеву, показала, что электрогенерирующие системы не защищены нужным образом. Почему-то на четвертый год войны до сих пор нет укрытий, которые защищали бы трансформаторы.

Что нужно знать:

В результате российской атаки по Киеву пострадали трансформаторы

Ответственность за это лежит не только на городских властях

На 4 год войны в Украине так и не реализована надежная защита электросистем от ударов

Как рассказал "Телеграфу" Алексей Кучеренко, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и народный депутат, российская атака 10 октября показала, что на самом деле энергосистемы Киева не готовы к ударам РФ. Особенно если говорить о ТЭЦ и трансформаторах.

"Пострадали действительно трансформаторы. Они не защищены эти блочные трансформаторы. У меня здесь претензии не столько к руководству Киевтеплоэнерго, сколько к собственнику, к городу", — говорит Кучеренко.

По его словам, эти люди хорошо осознавали ответственность, но не сделали как следует. Тоже самое можно сказать и о правительстве, ведь Кучеренко уже не раз анализировал неправильно распределенный бюджет. Конечно, по словам депутата, удар 10 октября был мощным, были пропуски баллистики и прилеты, но вероятнее ПВО сделала все возможное, чего сказать о защите трансформаторов на ТЭЦ нельзя.

Кучеренко отмечает, что сейчас Киев четко видит, насколько ощутимыми могут быть удары РФ по энергетике. Однако почему-то трансформаторы в ТЭЦ не были защищены на нужном уровне.

"Неужели за 3,5 года войны нельзя было защитить их? Построить какие-то наземные конструкции. Если бы на трансформаторах была защита, то можно было бы говорить: "Мы сделали все, что могли". Но ведь этого не сделали в этой ситуации", — добавляет нардеп.

Резюмируя он отметил, что да, пропуски баллистики были, ее удары принесли значительные убытки, но трансформаторы оставались незащищенными годами, и за это должны отвечать как город, так и правительство. При этом стоимость укрытия для одного трансформатора около 50 млн грн, говорит Кучеренко.

Что говорят в КГГА

Как сообщили в администрации, отсутствие защиты на киевских ТЭЦ — ложная информация. Ведь у столичных теплоэлектроцентралей есть необходима защита первого этапа, согласно требованиям Генштаба ВСУ.

"Такая информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности. Столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа. Более подробные сведения не разглашают из соображений безопасности", — говорится в сообщении.

