Кличко обратился к киевлянам с тревожными словами: о чем он предупредил

Мэр Киева призвал готовиться к жизни без света, воды и отопления

В ближайшие дни после ночных ударов по энергетике Украине следует ожидать новой атаки россиян. Поэтому нужно максимально подготовиться, в частности, сделать запасы воды и пищевых продуктов.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в своем тревожном обращении к киевлянам. Он также рассказал, какая ситуация сейчас в столице.

Городской голова отметил, что ситуация остается сложной. Он призвал киевлян не заниматься самоуспокоением, потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку, написал Кличко.

"Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги", – призвал мэр Киева.

По его словам, сейчас введены экстренные отключения электричества в большинстве областей страны, Киев пережил одну из самых сложных по результатам атак.

"С раннего утра к работам по ликвидации последствий вражеской атаки привлечены все службы. Энергетики уже вернули свет более 423 000 потребителей. Восстановление электроснабжения продолжается, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть его и другим потребителям", – написал Кличко.

Он добавил, что работу системы водоснабжения возобновили, она работает в штатном режиме. Но в отдельных домах, где еще нет электричества, может не быть холодной воды на верхних этажах из-за того, что не работают насосы повышения давления.

Напомним, при обстреле Киева 10 октября ракеты повредили объекты критической инфраструктуры. Левобережная часть Киева в течение долгого времени оставалась без света. Бывший министр по жилищно-коммунальному хозяйству, народный депутат Алексей Кучеренко считает, что в Киеве будет достаточно прогнозируемый дефицит электроэнергии, который может покрываться за счет единой энергосистемы, если не будет сетевых проблем.