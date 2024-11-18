Буде і світло, і інтернет: яку зарядну станцію підібрати для роботи

Вартість потрібної станції стартує від 30 тисяч грн

Після масованого обстрілу енергоструктури України на всій території введено графіки відключень світла, проте з наближенням зими вони можуть стати регулярними. На тлі цього у більшості виникає проблема не тільки з побутовими справами, а й з роботою.

"Телеграф" допоможе вам підібрати зарядну станцію, яка потягне два ноутбуки та пару смартфоні, аби відключення світла не заважали вашій роботі.

Зауважимо, що планові обмеження електро постачання можуть тривати до 7 годин і відбуваються вони у межах графіків. Проте екстрене відключення світла не має визначеної тривалості.

Для розрахунків споживання енергії беремо середні показники. Аби працювати вдома люди можуть використовувати мінімум приладів, наприклад, два ноутбуки (4 години роботи), Wi-Fi роутер (4 години роботи) 2 смартфони та кілька ламп.

У середньому вся ця техніка за такого режиму роботу "з’їсть" 542 Вт-год. А параметри вашої станції мають виглядати, як мінімум, так:

Таку потужність має кілька станцій, вони відрізняються і за виробником, і за ціною. Вартість потрібні зарядних станцій стартує від 30 тисяч грн, а виглядають вони наступним чином:

Нагадаємо, обмеження електроенергії для побутових та промислових користувачів не мають бути жорсткішими ніж влітку, проте є нюанс.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки ще в Україні вимикатимуть світло навіть після відновлення енергосистеми.