У Києві змінили графіки відключень світла: тепер буде легше

Кажуть, що так буде простіше і зрозуміліше

Укренерго запроваджує нову систему інформування про планові відключення електроенергії, яка суттєво полегшить життя киянам. Із понеділка, 18 листопада, набуває чинності оновлений формат комунікації про стабілізаційні відключення.

Основна новація стосується денного графіка електропостачання. Тепер мешканці столиці матимуть набагато чіткішу картину про те, коли саме очікувати світло, а коли – ні. Графік позбавлений так званих "світло-сірих зон", що робить його максимально зрозумілим. Про це повідомляють у ДТЕК Київські електромережі.

Що конкретно змінюється? По-перше, щоденне оновлення інформації. Графік актуалізується протягом години після відповідної команди НЕК Укренерго. Це означає, що кияни завжди матимуть актуальну інформацію про планові відключення.

Важливо зазначити, що 18 листопада з 6:00 до 22:00 діятимуть стабілізаційні відключення за двома чергами. Графік буде динамічним – у разі термінових змін інформація буде негайно оновлюватися.

Де шукати оновлену інформацію? Укренерго пропонує декілька зручних каналів:

Головна мета нововведень – зробити процес електропостачання максимально прозорим і передбачуваним. Тепер кияни зможуть більш точно планувати свої справи, розуміючи точний графік відключень.

Раніше "Телеграф" також писав, що у багатьох містах України після ракетної атаки РФ впровадили графіки вимкнення електроенергії. Вони зачепили уже всі області, проте нерівномірно.