В Карпатах путешественники увидели атаку на Украину прямо с горы (видео)

Его видели в разных частях региона

Ночью и утром 17 ноября россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. В частности, взрывы прогремели и в западных областях Украины.

Так момент взрыва ракеты заметили путешествовавшие по Карпатам туристы. На обнародованном видео можно увидеть, как вдали над горами поднимается столб дыма.

Пока неизвестно, было ли это попадание, или просто упали обломки сбитой ракеты.

Кроме того, в сети появилось видео из Яремче Ивано-Франковской области, на котором зафиксирован взрыв. В местных Телеграм-каналах пишут, что якобы ракета взорвалась между Яремче и Буковелем.

Также сообщается, что это первый случай, когда россияне ударили ракетой в курортную зону в Карпатах. В то же время официальной информации на этот счет нет.

Яремче на карте

Напомним, ночью и утром 17 ноября россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины – в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.