Россияне продвинулись в Часовом Яру и на Курахово, как изменилась линия фронта (карта боев)

Враг давит на фронте и атакует мирные города

Идет 999-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 17 ноября, до 22:00, на фронте произошло 134 боевых столкновения. Россияне продвигаются в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг имел продвижение в Часовом Яру, Берестках, Дальнем и возле Вознесенки. Изменения линии фронта отображаются на карте.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 17 ноября, больше всего боев за сутки было на Кураховском направлении, где на то время насчитывалось 35 боевых столкновений. Россияне пытались продвинуться в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Солнцевки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахова и Антоновки.

"На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 128 человек. Также уничтожены два танка, одна БМП, две единицы автомобильной техники, два мотоцикла и один миномет противника, кроме этого повреждена одна вражеская БМП и одна артиллерийская система", — сообщили в Генштабе.

Также враг сохраняет высокую активность на Покровском направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григоровка и Петровка. По состоянию на 22:00 россияне за неполные сутки потеряли в этом направлении 251 оккупанта убитыми и ранеными. Также уничтожены два вражеских танка, 10 единиц мототехники. Также повреждены два танка, один БМП, один автомобиль и одна артиллерийская система.

Напомним, Financial Times, ссылаясь на слова командира артиллерийского подразделения, сообщал, что украинские военные якобы готовы отступить из Курахово Донецкой области, однако такого приказа "сверху" еще не поступало. Силы россиян в этом районе несколько раз превосходят ВСУ, оккупанты атакуют там с трех сторон.