Бурштын остался без отопления после массированной атаки: что находится в городе (карта)

Город единственный в области остался без отопления

Жители Прикарпатья остались без теплоснабжения после российской массированной атаки. Люди могут согреться в "Пунктах несокрушимости".

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Facebook. По её словам, речь идет о городе Бурштын.

"Пока в области отключений света нет. Однако из-за обстрела прекращено теплоснабжение в Бурштыне", — говорится в сообщении.

Чтобы люди могли согреться, зарядить мобильные устройства, на территории города работают 10 "Пунктов несокрушимости". Их адреса публикуют власти.

Что известно о Бурштыне

Стоит отметить, что Владимир Зеленский, комментируя массированный обстрел, заявил, что его целью была — энергетическая инфраструктура страны, а в ДТЭК сообщали о прилет по её ТЭС. В городе Бурштын расположена одна из ТЭС Украины — Бурштынская.

Она включает в себя 12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) и входит в состав ПАО "ДТЭК Западэнерго". Станция уже подвергалась обстрелу весной 2024 года, а также осенью 2022 года. Работа этой ТЭС важна для региона. Раньше два или три энергоблока постоянно работали на экспорт электроэнергии. Она была одним из самых крупных объектов генерации в Западной электроэнергетической системе Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказали детали массированной атаки.