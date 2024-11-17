Россияне попали баллистикой по жилому дому в Сумах, есть погибшие и пострадавшие (видео)

Владимир Зеленский уже отреагировал на атаку РФ

В воскресенье, 17 ноября, в Сумах раздавались взрывы. Впоследствии стало известно, что россияне попали баллистикой по жилому дому, в результате этого пострадали и погибли.

Об этом сообщает Сумской городской совет. Баллистическая ракета попала в густонаселенный микрорайон города.

"И снова прилет в городе Сумы в жилой дом. Прилет баллистики. Вместе с представителем Красного Креста едем на место прилета. Далее сообщило", — заявил в видео исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь.

На месте попадания работают все необходимые службы. Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации разворачивает свою работу.

Позже Артем Кобзарь сообщил, что зафиксированы очень большие повреждения в жилом многоквартирном доме, многие ранены.

"Прилетело в центр двора. Все дома вокруг – без окон. Сейчас ГСЧС и полиция проводят эвакуацию пострадавших", – говорит он.

Местные СМИ пишут, что в настоящее время известно о 6 погибших в результате атаки РФ по Сумам.

Заметим, что взрыв в Сумах слышали около 20.37. Тревога в Сумской области была объявлена в 19:32, незадолго после предварительного взрыва. В 20.36 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока.

По информации заместителя городского головы Сум Станислава Полякова, все, кому нужно место переночевать, могут подходить к саду 9. Также автобусами будут развозить людей в места ночлега.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по городу. Он заявил, что преступник должен понести наказание за убийства невинных людей.

"Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким", — пишет он.

По информации Сумской областной прокуратуры по состоянию на 22:40 — среди 8 погибших 2 детей (9-летний мальчик и 14-летняя девушка), за медицинской помощью обратились 20 местных жителей, из них 3 детей.

"8 погибших, среди которых 1 ребенок, и 10 раненых в результате ракетного удара по густонаселенному жилому микрорайону в г. Сумы – начато расследование. При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одесситы приходят в себя после атаки РФ, которая произошла 17 ноября.