У Зеленского хотят договорится с командой Трампа: готовится важная командировка - СМИ

Официально эту информация в ОП пока не комментируют

Украина уже активно работает над налаживанием контактов с ключевыми людьми в команде будущего президента США Дональда Трампа. С этой целью в Америку якобы скоро отправится глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет BBC-Украина. По её данным, задача Ермака — провести переговоры с представителями новоизбранного президента. При этом официально эту информация в ОП пока не комментируют.

В это же время, как пишут журналисты, Зеленский возлагает большие надежды на последние месяцы президентства Джо Байдена. В частности из-за "плана победы", который, по их мнению, мог разрабатываться преимущественно "под администрацию Байдена". Дескать, по этому Зеленский и называл сроки выполнения этого документа — до конца года.

"Поэтому такая спешка была с его разработкой и презентацией. Хотя несколько пунктов, утверждают обозреватели, заложили и для Трампа. Это замена части американских войск в Европе украинскими войсками после завершения войны и использования природных ресурсов Украины. Переговоры об этом впереди. Основной вопрос сегодня – пойдет ли на выполнение ключевых для Украины пунктов Джо Байден. В Киеве рассчитывают, что нынешние американские власти будут пытаться по максимуму дать Украине то, что может дать — и оружие, и деньги. Это вместе с удержанием позиций на Курщине и разрешением бить дальнобойным оружием вглубь России улучшит позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией", — говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о настроениях по поддержке Украины, которые царят в партии Трампа.