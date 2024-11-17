Песков опроверг разговор Путина с Трампом и рассказал, когда он состоится

Разговора еще не было, говорит Песков

Недавно СМИ распространяли информацию о том, что вновь избранный президент США Дональд Трамп уже провел разговор с Путиным. Однако в Кремле опровергли эти сообщения.

Дмитрий Песков, спикер президента РФ, в комментарии журналисту Павлу Зарубину назвал эти публикации "газетной уткой". По его словам, сложно понять мотивы тех, кто распространяет подобные ложные заявления.

Относительно возможности будущего общения между политиками, Песков отметил, что контакт может состояться только при условии, что обе стороны будут видеть в этом необходимость.

Представитель Кремля также сообщил, что пока никаких приготовлений к телефонному разговору между Путиным и Трампом не ведется. В то же время он подчеркнул, что при необходимости такая связь может быть организована оперативно.

В последнее время западные СМИ неоднократно сообщали о возможных контактах между российским президентом и бывшим главой Белого дома. Особую актуальность эти слухи приобрели на фоне президентской кампании в США, где Трамп одержал победу.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт в Украине путем переговоров с Путиным в течение 24 часов после вступления в должность.

Напомним, что Зеленский спешит организовать встречу с Трампом. СМИ узнали, что Киев предложит Вашингтону.