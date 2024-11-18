Ударили кассетной ракетой. В Сумах уже почти 90 раненых (обновлено)

В общине объявлен день траура

В ночь на 18 ноября в Сумах снова раздавались взрывы, после атаки произошедшей накануне вечером. В части города пропала электроэнергия. Число пострадавших от ракетного удара по городу накануне достигло 89 человек.

В полночь россияне нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Сум. Об этом сообщает Сумская ОВА.

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь сообщил, что без света – часть Сум. Несколько больниц работают на генераторах после ночного удара по критической инфраструктуре.

UPD 8:50. Число пострадавших возросло до 89 человек, — ГСЧС.

UPD 8:30 В Сумской ОВА сообщили, что в результате атаки россиян ранения разной степени тяжести получили 84 человека, из них 11 – дети. В реанимации находятся 11 человек, шестеро из которых дети. Погибли 11 человек, из них двое детей.

"Российские нелюди применили баллистические ракеты в кассетном снаряжении, которые обладают большим поражающим действием", — добавили в ОВА.

В прокуратуре Сумщины проинформировали, что среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, пять женщин и четверо мужчин. Повреждены два учебных заведения, 13 зданий, в том числе 90 квартир. Пострадали 28 автомобилей.

UPD 8:00. Как сообщает "Суспільне Суми", количество погибших в городе возросло до 11 человек. Ранены уже 68 человек.

"Надеемся, в ближайшее время электроснабжение будет возобновлено", – отметил он.

Также около 1.30 в городе была угроза повторных взрывов. Местные телеграмм-каналы писали, что была угроза баллистики.

Кроме этого, в результате вечерней атаки, произошедшей накануне в жилом доме Сум, возросло количество жертв. Министерство внутренних дел сообщило, что погибли 10 человек, в том числе двое детей. Пострадал 51 человек, из них пять детей.

"Спасатели и все необходимые службы продолжают работать на месте трагедии. Более 400 жителей эвакуированы из поврежденных зданий. Развернут пункт несокрушимости ГСЧС. Психологи оказывают помощь пострадавшим", — писали в ведомстве.

Кроме того, повреждены окна в шести десятиэтажных домах, уничтожены четыре автомобиля. Проводится поквартирный обход всех поврежденных построек.

В знак скорби по погибшим в Сумской городской территориальной общине объявлены Дни траура. Речь идет о 18 и 19 ноября.

Ранее "Телеграф" писал, что HIMARS метко ударил по скоплению россиян.