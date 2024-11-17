F-16 отбивали массированную атаку РФ: сколько целей сбили, появилось эффектное видео

В общей сложности враг применил около 120 ракет и 90 дронов

Во время массированной атаки по Украине, которую россияне совершили 17 ноября, сбивать вражеские ракеты помогали истребители F-16. На сей раз были применены и дроны и ракеты разных типов для ударов по украинским городам.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале. По его словам, украинские пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей.

"За эту ночь и утро российские террористы применили дроны разных типов, в частности, "шахеды". Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты: цирконы, искандеры, кинжалы. В общей сложности около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей", — сказал глава государства.

Он добавил, что в течение недели агрессор применил почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов. Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Сейчас идет ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

Что известно об истребителях F-16

Этот боевой самолет имеет более широкий спектр вооружения — ракеты "воздух-воздух", "воздух — земля", авиабомбы. Дальность некоторых – до 180 км. Работа истребителей вместе с системами ПВО ЗРК Patriot или SAMP/T даст Украине существенное преимущество.

Характеристики

размах крыльев – 9,45 м (увеличивается до 10, если на концах крыльев прикреплены ракеты);

максимальный взлетный вес – 21,7 тонны;

полезная нагрузка – 8,7-8,8 тонны в зависимости от двигателя;

двигатель – 7,7 тысячи кгс без форсажа, 13,1 тысячи кгс с форсажем;

боевой радиус – в зависимости от нагрузки от 1,3 до 1,7 тысячи километров;

максимальная скорость — 2178 км/ч на высоте 12 200 м

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие последствия массированной атаки. Уже известно о погибших и пострадавших.