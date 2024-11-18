Не Лондон: кто запретил Украине стрелять по России британскими Storm Shadow — СМИ

Ракеты используют американские системы наведения

Информация о том, что Великобритания дала разрешение на использование своих крылатых ракет Storm Shadow не соответствует действительности. По некоторым данным Вашингтон так и не дал своего одобрения Лондону.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на свои источники. Отмечается, что хоть эти ракеты изготовляются в Европе, но используют для наведения американские технологии.

"Белый дом продолжает блокировать использование произведенной в Великобритании огневой мощи, несмотря на то, что дал добро на использование собственных систем ATACMS для нанесения ограниченных ударов по территории России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер страны Кир Стармер в течение нескольких месяцев пытался добиться разблокировки использования Storm Shadow. Однако британские правительственные чиновники признались изданию, что запрет остается в силе.

Министр обороны Джон Хили в свою очередь отказался давать любые комментарии на эту тему, поскольку обсуждения поставят под угрозу оперативную безопасность и дадут России преимущество.

"Наша поддержка на Украине незыблема и будет продолжаться на этой основе. Но что касается специфики поддержки, которую мы оказываем… мы не будем вдаваться в домыслы или комментарии по поводу оперативных обсуждений", — добавили в пресс-службе премьера.

Как сообщалось ранее, 17 ноября в СМИ попала информация о том, что США разрешили использование ракет ATACMS для ударов по целям на российской территории.

Некоторые издания сообщили, что Великобритания и Франция также дали разрешения на использование крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Однако позже эти сообщения были удалены.