Не Лондон: хто заборонив Україні стріляти по Росії британськими Storm Shadow — ЗМІ

Ракети використовують американські системи наведення.

Інформація про те, що Великобританія надала дозвіл на використання своїх крилатих ракет Storm Shadow не відповідає дійсності. За деякими даними, Вашингтон так і не дав свого схвалення Лондону.

Про це пише The Sun із посиланням на свої джерела. Зазначається, що хоч ці ракети виготовляються в Європі, але використовують для наведення американських технологій.

"Білий дім продовжує блокувати використання виробленої у Великій Британії вогневої потужності, попри те, що дав добро на використання власних систем ATACMS для завдання обмежених ударів по території Росії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прем’єр країни Кір Стармер протягом кількох місяців намагався домогтися розблокування використання Storm Shadow. Проте британські урядовці зізналися виданню, що заборона залишається чинною.

Міністр оборони Джон Гілі своєю чергою відмовився давати будь-які коментарі на цю тему, оскільки обговорення ставлять під загрозу оперативну безпеку і нададуть Росії перевагу.

"Наша підтримка в Україні непорушна і продовжуватиметься на цій основі. Але щодо специфіки підтримки, яку ми надаємо… ми не вдаватимемося у домисли чи коментарі щодо оперативних обговорень", — додали в пресслужбі прем’єра.

Як повідомлялося раніше, 17 листопада до ЗМІ потрапила інформація про те, що США дозволили використання ракет ATACMS для ударів по цілях на російській території.

Деякі видання повідомили, що Великобританія та Франція також дали дозволи на використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP. Однак пізніше ці повідомлення були видалені.