Следите за графиками. Кого в Украине отключат от света во вторник

Энергетики работают над тем, чтобы ликвидировать последствия недавних обстрелов

Во вторник, 19 ноября, в Украине будут применяться графики отключения света. Причина — восстановление энергообъектов, поврежденных во время недавней атаки российских ракет и дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго. Завтра графики отключений света будут выглядеть следующим образом:

6:00 — 7:00 – одна очередь отключений;

7:00 – 9:00 – две очереди отключений;

9:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.

График отключений по конкретным адресам рекомендуется узнавать на официальных страницах регионального оператора системы распределения. В то же время энергетики работают над устранением последствий российских атаки, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное россиянами электрооборудование.

Также в Укрэнерго призвали граждан Украины потреблять электроэнергию экономно в период действия ограничений.

Напомним, российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с целью загнать нашу страну "в каменный век", как об этом вслух говорят пропагандисты федеральных российских телеканалов.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Одессе очень тяжелая ситуация после обстрелов. Люди без света и выстраиваются в очереди за водой.