Слідкуйте за графіками. Кого в Україні відключать від світла у вівторок

Енергетики працюють над тим, щоб ліквідувати наслідки недавніх обстрілів

У вівторок, 19 листопада, в Україні застосовуватимуться графіки відключення світла. Причина — відновлення енергооб’єктів, пошкоджених під час недавньої атаки російських ракет та дронів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго. Завтра графіки відключень світла виглядатимуть наступним чином:

6:00 — 7:00 – одна черга відключень;

7:00 – 9:00 – дві черги відключень;

9:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 23:00 – одна черга відключень.

Графік відключення за конкретними адресами рекомендується дізнаватися на офіційних сторінках регіонального оператора системи розподілу. Водночас енергетики працюють над усуненням наслідків російських атак, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене росіянами електроустаткування.

Також в Укренерго закликали громадян України споживати електроенергію економно у період дії обмежень.

Нагадаємо, російські війська завдають ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з метою загнати нашу країну "у кам’яний вік", як про це вголос кажуть пропагандисти федеральних російських телеканалів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Одесі дуже важка ситуація після обстрілу.