1000 дней смелости и борьбы. Вспоминаем главные события полномасштабной войны (инфографика)

За это время Украина умудрилась даже захватить часть территории РФ в Курской области

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже 1000 дней. Это тысяча дней смелости и борьбы за свободу, которая не останавливается ни на секунду.

"Телеграф" собрал главные даты тяжелых боев, побед и поражений, деоккупации украинских городов, достигнутых вопреки всем препятствиям рекордов украинской оборонки и развенчиванию мифов о непобедимой российской технике.

Первые 100 дней войны

(24 февраля по 3 июня 2022 года)

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину — оккупанты наступали со всех участков границы и использовали все виды оружия.

Первые 100 дней войны

Однако украинцы устояли. Планы россиян захватить столицу за 3-5 дней и свергнуть государственность закончились тем, что 2 апреля 2022 года ВСУ полностью вытеснили россиян из Киевской области. Освобождение окрестностей столицы стало переломным моментом в войне и начало процесс возвращения своего.

Вторые 100 дней войны (200 с начала вторжения)

4 июня по 11 сентября 2022 года

Вторые 100 дней войны

Если первые сто дней пошатнули миф о второй армии в мире, то последующие полностью его разрушили, да еще и на глазах у всего мира.

Сначала ВСУ вернули желто-синее знамя на остров Змеиный, а затем воплотили операцию века: слухами о наступлении на Херсон заставили россиян перейти на заблокированный юг и освободили Харьковщину.

Третьи 100 дней войны (300 с начала вторжения)

12 сентября по 20 декабря 2022 года

В октябре жители оккупированных территорий пережили темные дни "референдумов о присоединении к России". Корзины для голосования разносили люди с автоматами, а на пустых улицах собирались немногочисленные концерты коллаборантов с русскими флагами.

Третьи 100 дней войны

Однако уже через месяц безнадежность отменили: 11 ноября 2022 произошло освобождение Херсона, а также других районов Херсонской области и части Николаевской на правом берегу Днепра.

Четвертые 100 дней войны (400 с начала вторжения)

21 декабря 2022 года — 30 марта 2023 года

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления, связанные с незаконной депортацией украинских детей.

Четвертые 100 дней войны

Пятые 100 дней войны (400 с начала вторжения)

(31 марта — 8 июля. 2023 г.)

В апреле 2023 года Минобороны подтверждает долгожданное известие: в Украину приехали первые ЗРК Patriot. Эта система противовоздушной обороны "Patriot" сыграла немаловажную роль в защите Киева от российских ракетных атак.

К примеру, в ночь на 4 мая 2023 года Patriot впервые сбил российскую аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", разрушив ложь роспропаганды, что ракета неуязвима.

16 мая все шесть ракет "Кинжал", выпущенных по столице, были уничтожены.

Пятые 100 дней войны

Шести 100 дней войны (600 с начала вторжения)

9 июля — 16 октября 2023 года

В ночь с 3 на 4 августа 2023 года десантный корабль ВМФ России "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения вблизи базы Черноморского флота в Новороссийске. Это стало значительным ударом по российскому Черноморскому флоту, ранее передислоцировавшему большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы для Севастополя.

Шестой 100 дней войны

Седьмые 100 дней войны (700 с начала вторжения)

17 октября 2023 года — 24 января 2024 года

15 декабря Евросовет официально решает начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Это решение стали называть пощечиной Владимиру Путину, пытавшемуся затянуть страну в свою орбиту.

Девяти 100 дней войны (900 с начала вторжения)

4 мая — 12 августа 2024 года

Утром 6 августа первые боевые подразделения украинской армии вместо обороны начали наступление в Сумской области и пересекли границу с РФ в Курской области. С местным населением, к удивлению, удалось найти общий язык легче, чем ожидалось. Ведь на этой территории живут этнические украинцы. После первой недели операции в Курской области украинские власти сообщили о создании там военной комендатуры.

Десятые 100 дней войны (1000 с начала вторжения)

13 августа — 19 ноября 2024 года

Тысяча дней после начала вторжения ознаменуется отменой бессмысленного запрета бить западными ракетами вглубь территории России. Ведь до сих пор, несмотря на миллиарды долларов выделенной помощи, Украина была ограничена многочисленными правилами и условиями.

Так, американская газета New York Times написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты дальнего радиуса для ударов по территории России.

Десятые 100 дней войны

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал об украинских победах, проблемах и перспективах на 500 день великой войны.