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Реставрировали совместно с поляками: как выглядит могила Ивана Франко и где она находится (фото)

Автор
Галина Струс
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Автор
Иван Франко умер 28 мая 1916 года
Иван Франко умер 28 мая 1916 года. Фото Коллаж "Телеграф"

Как сейчас выглядит место захоронения праха Ивана Франко

Иван Франко — великий украинский писатель, поэт, культурный и общественный деятель, который внес огромный вклад в развитие украинской культуры, науки и борьбы за независимость. Память Ивана Франко увековечили на украинских банкнотах в 20 гривен, а его именем названы улицы и учреждения по всей Украине.

Однако, не все знают, где похоронен Иван Франко и как выглядит его могила сейчас. "Телеграф" расскажет обо всем этом.

Где похоронен Иван Франко

Иван Франко родился в Нагуевичах, тогда это была Австрийская империя, а сейчас территория Львовской области. Соответственно и похоронен великий поэт и прозаик на исторической родине — во Львове. Его могила с монументом находится на входе на Лычаковское кладбище.

Известно, что сначала писателя похоронили в чужом склепе (семья Мотычинских), однако через 5 лет гроб с прахом Ивана Франко, распознанный с помощью Ольги Роздольской, был перенесен в отдельную могилу.

Иван Франко

Большой памятник со скульптурой камнелома на могиле Ивана Франко на Лычаковском кладбище во Львове был открыт 28 мая 1933 года. Автор памятника — украинский скульптор Сергей Литвиненко.

В 2015 году памятник Ивану Франко был отреставрирован. К этому делу приложились не только украинцы, но и поляки, которые также чтят нашего великого поэта. Средства на реставрацию были выделены Министерством культуры Украины и из Национального наследия Польши в рамках украинско-польской программы "Сохранение общего культурного наследия".

Иван Франко

Как сейчас выглядит памятник Ивану Франко

Иван Франко могила
Иван Франко памятник
Иван Франко

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошли похороны Владимира Левкина и как выглядит могила. Белоснежный гроб утопает в цветах.

Теги:
#Памятник #Лычаковское кладбище #Иван Франко