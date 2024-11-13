Место захоронения Ирины Фарион всегда устлано цветами: как выглядит могила и кто ее посещает

Языковед похоронен на Лычаковском кладбище

Языковед и общественный активист Ирина Фарион, убитая 19 июля 2024 года, была весомой фигурой в Украине. Она известна своей активной позицией в вопросах украинского языка, культуры, национальной идентичности и идеологических принципов государственности. Для многих украинцев она является кумиром и примером, поэтому на ее могиле всегда много цветов.

Известно, что Ирина Фарион похоронена на Лычаковском кладбище во Львове на центральной аллее, возле могилы Владимира Ивасюка. Позади креста стоят два флага — желто-голубой и черно-красный — флаг ОУН.

С первого дня после похорон могила устлана цветами. Также рядом стоят фотографии языковеда и надписи с его громкими изречениями: "Язык — это оружие" и тому подобное.

На могилу Ирины Фарион часто приходит ее дочь София Семчишин и внуки Ева и Дмитрий. Дочь языковеда делится фотографиями с кладбища в соцсетях. Сейчас к месту захоронения Ирине Фарион также водят экскурсии. Посетителям рассказывают об Ирине Фарион и ее деятельности.

На Лычаковском кладбище также похоронен зять Ирины Фарион Василий Особа. О его гибели стало известно 6 октября.

Напомним, что в совершении убийства Ирины Фарион подозревается 18-летний парень Вячеслав Зинченко, родом из Днепра. Как сообщает полиция, 19 июля 2024 года юноша выстрелил в голову языковеды Ирины Фарион. Был поврежден головной мозг потерпевшей. От тяжелых травм Ирина Фарион скончалась в больнице. Врачам не удалось ее спасти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как семья Фарион перенесла вторую большую потерю. Зять языковеда погиб на войне в 4 бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины.