ЕС согласовал миллиардный кредит для Украины: когда решение вступит в силу

Совет ЕС одобрил выделение Украине кредита с замороженных российских активов

В среду, 23 октября, Совет Европейского Союза окончательно одобрил выделение кредита для Украины в размере до 35 млрд евро.

Об этом сообщило венгерское председательство в Совете ЕС в сети "X". Деньги пойдут с налогов по сверхприбылям от замороженных активов России. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее данную инициативу поддержали в Европейском парламенте. Там голосовало 635 депутатов, из которых 518 "за", 56 — "против", 61 воздержался. Эта инициатива была поддержана в рамках пленарного заседания Европарламента во вторник, 22 октября.

В сообщении представительства Венгрии в ЕС говорится о том, что после успешного завершения письменной процедуры Совет ЕС принял пакет финансовой помощи Украине. Сюда вошли пакет исключительной помощи на сумму до 35 млрд евро, а также механизм кредитного сотрудничества.

Этот механизм поддержит Украину в погашении кредитов, предоставленных партнерами по Евросоюзу и "Большой семерке" — их сумма составляет до 45 млрд евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Великобритания предоставит Украине миллиарды долларов. Уже известно, на что потратят деньги.