Россияне поменяли тактику на Курщине. Что там происходит, рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ

По состоянию на данный момент группировка противника в Курской области составляет около 50 тысяч человек

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, как изменилась тактика россиян в Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины. Он напомнил, что сначала они пытались остановить продвижение наших войск: делали засады, применяли авиацию. В то же время россияне безжалостно бомбили собственные населенные пункты.

"После выхода наших войск на определенные рубежи и перехода к обороне, противник перешел от ведения маневренной обороны к наступательным действиям. Враг хотел вернуть контроль над территорией по линии государственной границы. В настоящее время противник применяет тактику малых групп численностью до отделения, и при поддержке артиллерии пытается вытеснить наши подразделения с позиций", — рассказал он в интервью "Укринформу".

Павлюк добавил, что для скорейшего возвращения территории Курской области высшее руководство РФ приказало войскам применять тактику прорыва обороны. Россияне делают это подразделениями численностью до роты (батальона) при поддержке бронетехники на некоторых участках фронта.

"Эта тактика сопровождается значительными потерями в личном составе и технике, а преимущественно даже в случае успеха и вклинения в боевые порядки наших войск большую часть техники и живой силы уничтожают наши противотанковые средства, артиллерия и FPV-дроны. До 30% вражеской техники под время попытки продвижения уничтожается благодаря минно-взрывным заграждениям", — рассказал командующий Сухопутными войсками.

По его словам, некоторые успехи врага сопровождаются значительными потерями. Именно это заставляет россиян постоянно перемещать в Курскую область дополнительные силы с других направлений.

Павлюк объяснил, что перед началом операции Сил Обороны на Курщине, россияне держали там группировку численностью до четырех тысяч человек. Из них около половины составляли военнослужащие срочной службы. После начала операции, за последние три месяца, враг вынужден был нарастить свои силы. По состоянию на сейчас группировка противника в Курской области составляет около 50 тысяч человек. Большинство из них – это подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск, которые считаются наиболее боеспособными.

"За три месяца ведения операции в Курской области враг переместил сюда одну дивизию (106 ПДД в составе трех полков), две бригады (11 и 83 ОДШБр) и один полк (56 ДШП и 7 ДШД) воздушно-десантных войск, а также две бригады (155, 810 ОБРМП) и один полк (177 ОПМП) морской пехоты", — уточнил Павлюк.

Он добавил, что перемещения врага продолжаются. Россияне подтягивают в Курскую область еще одну дивизию, а именно 76 ДШД в составе трех полков общей численностью около 7,5 тысячи человек.

Напомним, источник в Министерстве обороны Украины рассказал "Телеграфу", что враг готовится идти в контрнаступление в Курской области, перекидывая туда силы из Украины. По словам собеседника, Россия планировала большое наступление в Запорожской области, но войска с этого направления снимают для мощного наступления на Курщине. Сейчас россияне накапливают силы.