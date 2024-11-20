Солдаты из КНДР присоединились к боевым действиям на одном из горячих направлений

КНДР также снабжает Россию оружием

Северокорейские войска присоединились к боевым действиям в Украине в составе российских подразделений Около 10 900 военнослужащих из КНДР развернуты в Курске в составе российского воздушно-десантного подразделения и морской пехоты, и некоторые уже принимают участие в боях.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на южнокорейское разведывательное агентство. КНДР также поставляет России оружие, в частности, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Кроме того, член парламентского комитета по разведке Пак Сун Вон отметила, что во время недавнего визита министра иностранных дел КНДР в Москву обсуждались важные вопросы, включая возможный визит Ким Чен Ина в Россию.

По словам источников, шпионское агентство продолжает выяснять количество потерь среди северокорейских военных и уточняет, есть ли случаи сдачи в плен.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что КНДР способна отправить россиянам гораздо больше солдат, ведь отношения между Северной Кореей и Россией продолжают укрепляться. При этом некоторые чиновники говорят, что их численность может достичь ста тысяч.

Кроме того, мы писали о том, что россияне готовят новое контрнаступление. Интенсивность боев в Курской области сильнее, чем на Покровском направлении.