Интенсивность боев в Курской области сильнее, чем на Покровском направлении

Украинские войска успешно отбивают атаки россиян в Курской области. Но враг готовится идти в контрнаступление, перебрасывая сюда силы из Украины.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник в Министерстве обороны Украины. По его словам, Россия планировала большое наступление в Запорожской области.

"Но всех снимают с этого направления для мощного наступления на Курщине. Сейчас они скапливают силы", — говорит собеседник.

Он добавляет, что сейчас для россиян Курская область приоритетнее, чем успехи на Покровском направлении Донецкой области: "Там (на Курщине – Ред.) интенсивность боев выше, чем на Покровском".

В конце ноября завершаются военные учения войск из Северной Кореи. Из них формируют штурмовые батальоны. Их также привлекут к наступлению.

"Они будут как пушечное мясо", – говорит источник в Минобороны.

Отметим, что некоторые эксперты прогнозировали, что Россия попытается отбить взятые под контроль Сил обороны Украины территории Курской области. И для Кремля важно сделать это до начала гипотетических переговоров с участием Дональда Трампа. Однако пока украинские войска искусно держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинские войска в ходе операции в Курской области приобретают большой опыт. В дальнейшем это позволит производить подобные операции на других территориях России.