Солдати з КНДР приєдналися до бойових дій на одному з гарячих напрямків

КНДР також постачає Росії зброю

Північнокорейські війська приєдналися до бойових дій в Україні у складі російських підрозділів. Близько 10 900 військовослужбовців із КНДР розгорнуті в Курську в складі російського повітряно-десантного підрозділу та морської піхоти, і деякі з них уже беруть участь у боях.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на південнокорейське розвідувальне агентство. КНДР також постачає Росії зброю, зокрема самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

Крім того, членкиня парламентського комітету з розвідки Пак Сун Вон зазначила, що під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ КНДР до Москви обговорювалися важливі питання, включаючи можливий візит Кім Чен Ина до Росії.

За словами джерел, шпигунська агенція продовжує з'ясовувати кількість втрат серед північнокорейських військових і уточнює, чи є випадки здачі в полон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що КНДР здатна відправити росіянам набагато більше солдатів, адже відносини між Північною Кореєю та Росією продовжують зміцнюватися. При цьому деякі чиновники кажуть, що їхня чисельність може сягнути ста тисяч.

Крім того, ми писали про те, що росіяни готують новий контрнаступ. Інтенсивність боїв в Курській області сильніша, ніж на Покровському напрямку.