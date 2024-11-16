Много тратите на коммунальные услуги? Попытайтесь воспользоваться субсидией

Сумма субсидии зависит от состояния семьи

В Украине люди, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, могут воспользоваться поддержкой государства. Они могут предоставить документы на получение жилищной субсидии. Она будет покрывать часть коммунальных расходов.

Право на получение жилищной субсидии имеют люди с определенным материальным и социальным положением. К примеру, субсидию не предоставят, если человек нигде не работает, при этом не является пенсионером, студентом или официально безработным. В среднем коммунальные расходы должны превышать 15% совокупного дохода семьи.

Подать документы на получение субсидии можно лично в отделениях Пенсионного фонда, ЦНАПи или уполномоченного местного территориального совета. Также можно воспользоваться почтой, отправив заполненные документы в Пенсионный фонд. Другой способ подать документы — онлайн по развернутой и упрощенной форме. Сделать это можно на портале "Дия" или на веб-портале Пенсионного фонда. Для удобства представления документов в Пенсионном фонде также есть приложение для смартфонов. Через него также можно обратиться за получением субсидии.

После представления документов на получение субсидии в течение 14 дней в Пенсионном фонде решат, может ли человек претендовать на получение помощи. О решении сообщают в течение трех дней. Если в документах есть ошибка – могут предоставить 30 дней на ее исправление. Субсидию посылают на счет в банке, человек уже самостоятельно распределяет, какую сумму за какие коммунальные услуги платить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг можно также получить субсидию на аренду жилья. Эта опция с января будет доступна переселенцам.