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Можно ли в Украине получить компенсацию за сгоревшую бытовую технику во время отключений

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Как украинцам получить компенсацию за сгоревшую технику Новость обновлена 20 ноября 2024, 10:31
Как украинцам получить компенсацию за сгоревшую технику. Фото Коллаж "Телеграфа"

Получить такую ​​компенсацию крайне сложно

Отключения света могут испортить бытовую технику, однако добиться компенсации убытков в этом случае практически невозможно. Тем более когда речь идет об аварийных отключениях из-за массированных атак России.

Об этом пишет OBOZ.UA. Отмечается, что процедура компенсации ущерба из-за перепадов напряжения в законе прописана, однако на самом деле получить такую ​​компенсацию крайне сложно. На это есть несколько причин:

Во-первых, если перепады напряжения возникли из-за аварийных отключений, атаки РФ на энергообъекты, то в таком случае энергетики даже не будут рассматривать заявления о компенсациях. Ряд облэнерго на своих сайтах опубликовали предупреждение: они не должны гарантировать безопасное напряжение в период даже плановых отключений электроэнергии.

"Согласно пункту 1.1. ДСТУ ЕN 50160:2014 стандарт не распространяется на неудовлетворительные условия электрической сети, в частности: установку временного электроснабжения потребителей в результате аварий; в чрезвычайных ситуациях, таких как: форс-мажор; дефицит мощностей вследствие внешних событий. Так, соблюдение оператором системы распределения показателей качества электрической энергии не распространяется на случаи применения мер регулирования потребления с целью вынужденного уменьшения величины потребляемой электрической энергии и мощности", – заявил технический директор "Черкассыоблэнерго" Павел Солоха.

Во-вторых, даже до полномасштабной войны доказать, что техника сломалась именно из-за перепада напряжения, было практически невозможно. Журналисты изучили несколько десятков судебных дел, по которым украинцы пытались получить от операторов систем распределения компенсацию за испорченную технику, и не нашли случаев, где суды бы удовлетворили требования заявителей.

"То есть на самом деле, чтобы получить компенсацию, нужно зафиксировать перепад напряжения (желательно при свидетелях и записать это в акте), иметь чеки на испортившуюся технику. Кроме того, желательно провести экспертизу, которая доказала бы: техника действительно сломалась из-за перепада напряжения. Однако при плановых отключениях электроэнергии это все окажется бесполезным. Ведь сейчас устойчивое напряжение в квартирах и домах украинцев никто не гарантирует", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" писал, что по последним прогнозам блекауты в Украине зимой могут длиться до недели.

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