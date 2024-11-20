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Чи можливо в Україні отримати компенсацію за побутову техніку, що згоріла, під час відключень

Автор
Денис Подставной
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Як українцям отримати компенсацію за техніку, що згоріла
Як українцям отримати компенсацію за техніку, що згоріла. Фото Колаж "Телеграфу"

Отримати таку компенсацію вкрай складно

Відключення світла можуть зіпсувати побутову техніку, однак домогтися компенсації збитків у цьому випадку практично неможливо. Тим більше коли йдеться про аварійні відключення через масовані атаки Росії.

Про це пише OBOZ.UA. Зазначається, що процедуру компенсації збитків через перепади напруги в законі прописано, проте насправді отримати таку компенсацію вкрай складно. На це є кілька причин:

По-перше, якщо перепади напруги виникли через аварійні відключення, атаки РФ на енергооб’єкти, то в такому разі енергетики навіть не розглядатимуть заяви про компенсації. Низка обленерго на своїх сайтах опублікувала попередження: вони не повинні гарантувати безпечну напругу в період навіть планових відключень електроенергії.

"Відповідно до пункту 1.1. ДСТУ ЕN 50160:2014 стандарт не поширюється на незадовільні умови електричної мережі, зокрема: установлення тимчасового електропостачання споживачів у наслідок аварій; у надзвичайних ситуаціях, таких як: форс-мажор; дефіцит потужностей внаслідок зовнішніх подій. Так, дотримання оператором системи розподілу показників якості електричної енергії не поширюється на випадки застосування заходів регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини споживаної електричної енергії та потужності", – заявив технічний директор "Черкасиобленерго" Павло Солоха.

По-друге, навіть до повномасштабної війни довести, що техніка зламалася саме через перепад напруги, було практично неможливо. Журналісти вивчили кілька десятків судових справ, в яких українці намагалися отримати від операторів систем розподілу компенсацію за зіпсовану техніку, і не знайшли випадків, де суди задовольнили б вимоги заявників.

"Тобто насправді щоб отримати компенсацію, треба зафіксувати перепад напруги (бажано при свідках та записати це в акті), мати чеки на техніку, яка зіпсувалась. Крім того, бажано провести експертизу, яка б довела: техніка дійсно зламалась через перепад напруги. Однак під час планових відключень електроенергії це все виявиться марним. Адже зараз сталу напругу у квартирах і будинках українців ніхто не гарантує", — говориться в матеріалі.

Раніше "Телеграф" писав, що, за останніми прогнозами, блекаути в Україні взимку можуть тривати до тижня.

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#Україна #Техніка #Відключення світла