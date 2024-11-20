Чи можливо в Україні отримати компенсацію за побутову техніку, що згоріла, під час відключень

Отримати таку компенсацію вкрай складно

Відключення світла можуть зіпсувати побутову техніку, однак домогтися компенсації збитків у цьому випадку практично неможливо. Тим більше коли йдеться про аварійні відключення через масовані атаки Росії.

Про це пише OBOZ.UA. Зазначається, що процедуру компенсації збитків через перепади напруги в законі прописано, проте насправді отримати таку компенсацію вкрай складно. На це є кілька причин:

По-перше, якщо перепади напруги виникли через аварійні відключення, атаки РФ на енергооб’єкти, то в такому разі енергетики навіть не розглядатимуть заяви про компенсації. Низка обленерго на своїх сайтах опублікувала попередження: вони не повинні гарантувати безпечну напругу в період навіть планових відключень електроенергії.

"Відповідно до пункту 1.1. ДСТУ ЕN 50160:2014 стандарт не поширюється на незадовільні умови електричної мережі, зокрема: установлення тимчасового електропостачання споживачів у наслідок аварій; у надзвичайних ситуаціях, таких як: форс-мажор; дефіцит потужностей внаслідок зовнішніх подій. Так, дотримання оператором системи розподілу показників якості електричної енергії не поширюється на випадки застосування заходів регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини споживаної електричної енергії та потужності", – заявив технічний директор "Черкасиобленерго" Павло Солоха.

По-друге, навіть до повномасштабної війни довести, що техніка зламалася саме через перепад напруги, було практично неможливо. Журналісти вивчили кілька десятків судових справ, в яких українці намагалися отримати від операторів систем розподілу компенсацію за зіпсовану техніку, і не знайшли випадків, де суди задовольнили б вимоги заявників.

"Тобто насправді щоб отримати компенсацію, треба зафіксувати перепад напруги (бажано при свідках та записати це в акті), мати чеки на техніку, яка зіпсувалась. Крім того, бажано провести експертизу, яка б довела: техніка дійсно зламалась через перепад напруги. Однак під час планових відключень електроенергії це все виявиться марним. Адже зараз сталу напругу у квартирах і будинках українців ніхто не гарантує", — говориться в матеріалі.

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