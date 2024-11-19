Когда не будет света в Одессе: график отключений
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Город возвращается к плановым отключениям света
Энергетики продолжают работать над возобновлением энергоснабжения в Одессе после российской атаки 17 ноября. Несмотря на сложную ситуацию в Одессе и в области с завтрашнего дня снова начнут действовать графики стабилизационных отключений.
Специалисты постепенно восстанавливают поврежденную инфраструктуру и стабилизируют энергосистему города. Как сообщает официальный телеграмм-канал ДТЭК, с 06:00 20 ноября город возвращается к плановым отключениям света.
Согласно обновленному графику:
- 1 группа Свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00
- 2 группа Свет будет отсутствовать с 07:00 до 11:00
- 3 группа Свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00, а также с 18:00 до 22:00
- 4 группа Свет будет отсутствовать с 12:00 до 14:00, а также с 21:00 до 23:00
- 5 группа Свет будет отсутствовать с 13:00 до 16:00
- 6 группа Свет будет отсутствовать с 06:00 до 08:00, а также с 15:00 до 17:00
Энергетики предостерегают, что график может меняться в течение суток в зависимости от команд Укрэнерго и общего состояния энергосистемы.
Напомним, что 17 ноября в результате массированной ракетной атаки в Одессе возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Тысячи горожан остались без света, воды и отопления.
19 ноября в городе действовали экстренные отключения, графики стабилизационных отключений были приостановлены. Для перевозки пассажиров в городе курсировали автобусы Mercedes по двум маршрутам: от улицы 28-й бригады до Пересыпских мостов и от Архитекторской улицы до железнодорожного вокзала.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину возвращаются графики отключения света. Чтобы узнать более подробную информацию об отключении, нужно следить за сообщениями областной энергокомпании или местных властей.