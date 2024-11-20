Еще две страны ЕС закрыли посольства в Киеве из-за угрозы масштабной атаки на Украину

Две страны Южной Европы решили приостановить работу своих посольств в Киеве

В среду, 20 ноября, посольства Испании и США в Киеве приостановили свою работу из-за угрозы масштабной воздушной атаки со стороны Российской Федерации. Вслед за ними работу временно прекратили посольства еще двух стран — речь идет о Греции и Италии.

Как отмечается на сайте Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сегодня посольство в Киеве будет закрыто для посещения.

Гражданам Итальянской Республики, которые находятся в Украине, рекомендуется соблюдать меры безопасности, а также следовать в укрытие в случае угрозы воздушной атаки.

В то же время посольство Греции в Украине также прекращает свою работу в связи с угрозой российских ударов. Как сообщила пресс-служба дипломатической миссии, посольство будет закрыто для посещения по соображениям безопасности.

Гражданам Греческой Республики, которые находятся на территории Украины, также рекомендуется соблюдать меры личной безопасности и следовать в ближайшее укрытие в случае достоверной угрозы российских ракетных и дроновых ударов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно об оружии, которым россияне массированно атаковали Украину. Речь идет об аэробалистических ракетах "Кинжал", гиперзвуковых противокорабельных ракетах "Циркон", а также крылатых ракетах "Калибр".