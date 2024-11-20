В Киеве слышали сильный гул: власти объяснили, есть ли угроза

Ситуация не несет риска или угрозы

Утром 20 ноября жители Киева в течение нескольких часов слышали сильный гул, в том числе и во время воздушной тревоги. Однако никакой угрозы для населения нет.

В Киевской городской военной администрации объяснили ситуацию. Там отметили, что технологический шум в Киеве связан с работой большого теплоисточника на правом берегу города.

"Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудовании", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что более подробную информацию не предоставляют из соображений безопасности.

"В то же время ситуация никак не несет угрозы или риска – это контролируемый производственный процесс", — успокоили горожан в КГГА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 20 ноября в Киеве прогремели взрывы. ПВО работала по российским беспилотникам. В результате атаки зафиксировано падение обломков в двух районах. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Киева с юга двигался вражеский беспилотник. В 05:52 добавили, что российский беспилотник находился в юго-западной части столицы.