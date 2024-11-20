Ще дві країни ЄС закрили посольства у Києві через загрозу масштабної атаки на Україну
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Дві країни Південної Європи вирішили призупинити роботу своїх посольств у Києві
У середу, 20 листопада, посольства Іспанії та США у Києві призупинили свою роботу через загрозу масштабної повітряної атаки з боку Російської Федерації. Слідом за ними роботу тимчасово припинили посольства ще двох країн — йдеться про Грецію та Італію.
Як зазначається на сайті Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, сьогодні посольство у Києві буде закрито для відвідування.
Громадянам Італійської Республіки, які перебувають в Україні, рекомендується дотримуватись заходів безпеки, а також слідувати в укриття у разі загрози повітряної атаки.
Водночас, посольство Греції в Україні також припиняє свою роботу у зв’язку з загрозою російських ударів. Як повідомила пресслужба дипломатичної місії, посольство буде закрито для відвідування з міркувань безпеки.
Громадянам Грецької Республіки, які знаходяться на території України, також рекомендується дотримуватись заходів особистої безпеки та слідувати у найближче укриття у разі достовірної загрози російських ракетних та дронових ударів.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про зброю, якою росіяни масовано атакували Україну.