Ще дві країни ЄС закрили посольства у Києві через загрозу масштабної атаки на Україну

Дві країни Південної Європи вирішили призупинити роботу своїх посольств у Києві

У середу, 20 листопада, посольства Іспанії та США у Києві призупинили свою роботу через загрозу масштабної повітряної атаки з боку Російської Федерації. Слідом за ними роботу тимчасово припинили посольства ще двох країн — йдеться про Грецію та Італію.

Як зазначається на сайті Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, сьогодні посольство у Києві буде закрито для відвідування.

Громадянам Італійської Республіки, які перебувають в Україні, рекомендується дотримуватись заходів безпеки, а також слідувати в укриття у разі загрози повітряної атаки.

Водночас, посольство Греції в Україні також припиняє свою роботу у зв’язку з загрозою російських ударів. Як повідомила пресслужба дипломатичної місії, посольство буде закрито для відвідування з міркувань безпеки.

Громадянам Грецької Республіки, які знаходяться на території України, також рекомендується дотримуватись заходів особистої безпеки та слідувати у найближче укриття у разі достовірної загрози російських ракетних та дронових ударів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про зброю, якою росіяни масовано атакували Україну.