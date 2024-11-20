Ракета для ядерки: РФ может применить новое оружие по Украине, сколько есть времени, чтобы укрыться (карта)

Россия может атаковать в любой день

Предупреждение о возможном массированном ударе по Украине от посольства США может быть связано с угрозой применения баллистики с территории РФ. Не исключено, что враг может использовать во время атаки свое новое оружие.

Так, по данным Telegram-канала "Monitor", в настоящий момент есть предупреждение о вероятности нанесения удара баллистики с российского города Астрахань. Однако на самом деле такая угроза может действовать не только сегодня, но и в последующие дни.

"Определенный риск применения ракет сохраняется ежедневно. Не надо ждать особого сообщения, после которого следует реагировать, потому что вы себя таким образом тренируете игнорировать "обычные" ракетные опасности… Возможно, это посвящено разрешению на применение ракет комплекса ATACMS", — объяснили специалисты.

Авторы канала напоминают, что баллистические ракеты — это очень опасное оружие. Оно двигается с большой скоростью, а обнаружить его достаточно сложно.

"Поэтому при объявлении воздушных тревог, особенно если есть угроза баллистических ракет, следует немедленно укрыться за ближайшей толстой стеной", — говорится в сообщении.

Также в сети есть информация, что этой баллистикой может быть новое оружие РФ. Дескать, таким образом враг хочет опробовать свою новую ракету в боевых условиях. Сообщается, что, вероятно, речь идет стратегической-баллистической ракете РС-26 "Рубеж". Она, при желании врага, может быть оборудована ядерным зарядом.

Что известно о РС-26 "Рубеж":

Вероятный вид РС-26 "Рубеж"

Дальность до 6000 км.

Точность — 150 м.

Стартовая масса — 50 т.

Масса боевой части (согласно открытым источникам) — 1,2 тонны.

По словам специалистов, если эти данные правдивы, то ее масса эквивалентна — 3 "Искандерам-М".

Почему опасна баллистика

Враг использует данное оружие для атаки, потому как средствам противовоздушной обороны сложнее среагировать на них. У ПВО есть считанные минуты, чтобы среагировать и отбить атаку, потому сбивать их довольно тяжело. Представитель Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказывал, что из Брянской области России баллистическая ракета летит в Киев всего одну-две минуты.

"Это примерно считанные минуты. Я вам скажу так: одна-две, здесь без вариантов, видите же, какое расстояние", — говорит он.

И это при том, что от Брянской области до столицы — ~330 километров.

Какое расстояние от Астрахани — сколько времени на реакцию у украинцев

От Киева до Астраханской области примерно 1300 километров. А это значит, следуя логике Игната, подлетное время ракеты нужно умножить на 4 — 4,5 раза. То есть, в случае атаки на Киев ракета долетит примерно за 5-10 минут.

Истерия может быть надуманной

Важно уточнить: одна из главных задач россиян в этой войне – разогнать панику и истерию. В первую очередь, информационно, но не только. Учитывая накопление ракет в течение нескольких месяцев, оккупанты точно могли сформировать какой-то запас. Это точно не новшество.

В случае воздушной тревоги всегда нужно находиться в укрытиях (не только сегодня). Это повышает ваши шансы пережить воздушную атаку.

Напомним, ранее мы писали о том, что сколько еще массированных атак может повторить Россия.