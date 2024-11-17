Целый "зверинец" ракет: что известно об оружии, которым россияне массировано атаковали Украину

Каждая из этих ракет по-своему опасна

Утром 17 ноября в ряде городов прогремели взрывы после атаки россиян разными типами ракет. Речь идет об аэробаллистических ракетах "Кинжал", гиперзвуковых противокорабельных ракетах "Циркон", а также крылатых ракетах "Калибр".

"Телеграф" рассказывает, что о них известно и в чем опасность каждой из них. Данные о том, какие ракеты летят по Украине были опубликованы в официальных источниках и мониторинговых Telegram-каналах.

В пабликах отмечали, что на Киев якобы летела ракета "Циркон". Тем временем "Калибр" был зафиксирован в сторону ряда областей. Также мониторинги сообщали, что россияне подняли в воздух МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов". В Киевской области зафиксировали ракеты Х-101, а в сторону Одессы летели ракеты Х-22.

Ракета "Циркон"

Это новейшая маневрирующая гиперзвуковая крылатая ракета, которая считается секретным оружием РФ. Предназначена для поражения кораблей и является модернизированной версией П-800 "Оникс". Оснащена новым типом двигателя – воздушно-ракетным, что позволяет ей маневрировать. Скорость изменяется на протяжении всего пути, а высота полета "обманывает" радары.

Через сколько минут долетает до городов Украины

Точное время зависит от места запуска и траектории полета. Однако ориентировочно в случае запуска из Крыма это:

Киев — 6 минут,

Житомир — 6,3 минуты,

Чернигов — 6,8 минуты,

Винница — 5,5 минут,

Запорожье — 3,3 минуты,

Одесса — 2,6 минуты,

Николаев — 2,5 минуты,

Харьков — 5,5 минут,

Полтава – 6,1 минуты.

Ракета "Калибр"

Крылатая ракета "Калибр" может лететь на расстояние более 1500 км, главная ее опасность — скорость, достигающая 180-240 м/с. Кроме того, эта ракета идет на малых высотах и способна маневрировать с учетом рельефа местности. Это снижает эффективность работы по ней не только украинских систем ПВО, но и ПВО стран НАТО.

Носителями таких ракет во время ударов по Украине являются российские субмарины или корабли, для пусков используется универсальный контейнер — 3С14.

Ракета "Кинжал"

"Кинжал" является модификацией баллистической ракеты системы Искандер. Они появились на вооружении армии РФ в 2017 году. Эти ракеты являются едва ли не самыми опасными, ведь способны лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полете.

Боевая часть "Кинжала" равна 500 кг тротила. Важно отметить, что системам противовоздушной обороны сложно сбить "Кинжал", потому что ракета после запуска поднимается на 20 км, а затем падает на цель.

Ракета Х-101

Х-101 – это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух – земля". Декларируется, что это новая российская разработка: они были взяты на вооружение только в 2013 году и прошли "обкатку" в Сирии в рамках кампании геноцида сирийского народа, поскольку россияне использовали их не столько против военных, сколько против гражданских целей.

Характеристики:

Носители: Ту-160, Ту-95МС;

Класс: воздух – земля;

Скорость полета ракеты – до 720 километров в час;

Максимальная дальность: до 5 500 километров;

Общий вес: примерно 2 400 килограммов;

Вес боевой части: до 960 килограммов;

Длина: 7,4 метра;

Ракета Х-22

Это сверхзвуковая ракета Х-22, которую еще называют "Буря". Ее разрабатывали для поражения радиолокационно-контрастных точечных и плоскостных целей, то есть авианосцев или ударных авиационных групп.

Стартовая масса ракеты – 6 тонн, а скорость – около 3,5 маха (свыше 4 000 километров в час). Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии 300 км. Х-22 способна нести до 960 килограммов обычной боевой части или ядерную боеголовку. Это больше, чем несут ракеты "Калибр", "Кинжал", Х-101/Х-555 и другие.

Точность ракеты – около 50% запущенных боеголовок попадают в радиусе 600 метров от установленной цели и это основная проблема этой устаревшей ракеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими ракетами чаще всего россияне атакуют Украину.