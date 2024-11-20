Атаки по Украине угрожают ядерной катастрофе, — The Guardian

РФ намеренно пыталась усилить напряжение, в котором находятся АЭС

Направленные атаки на подстанции, подключенные к трем украинским АЭС, угрожают ядерной катастрофой в Европе. Но под наибольшим риском находятся люди и окружающая среда в Украине.

Об этом сообщает The Guardian. Greenpeace предупредила, что энергосеть Украины находится под "повышенным риском катастрофического сбоя" после российской атаки ракетами и беспилотниками 17 ноября. Это вызывает опасения относительно безопасности трех работающих АЭС страны.

Российские удары были направлены по электрическим подстанциям, "важным для работы украинских атомных станций ". Есть вероятность того, что реакторы могут потерять мощность и стать опасными.

"Понятно, что Россия использует угрозу ядерной катастрофы как главный военный рычаг, чтобы победить Украину. Но, совершая атаки, Россия создает риск ядерной катастрофы в Европе, сравнимой с Фукусимой 2011 года, Чернобылем 1986 года или даже хуже", – рассказал ядерный эксперт по Greenpeace Ukraine Шон Берни.

Greenpeace является независимой организацией и поддерживает контакты с украинским правительством. Официальные украинские источники, с которыми связались журналисты, признали технический анализ кризиса Greenpeace.

Эти атаки не были направлены непосредственно на три оставшиеся в эксплуатации украинские атомные электростанции – на Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, Greenpeace утверждает, что РФ намеренно пыталась усилить напряжение, в котором находятся АЭС, атакуя связанные с ними подстанции.

МАГАТЭ сообщило 17 ноября, что магистральные линии электропередач от четырех подстанций до трех АЭС были оборваны, а на Хмельницкой станции мониторы на месте "услышали громкий взрыв". Две линии электропередач в Ровно стали недоступны, а мощность шести из девяти ядерных реакторов на трех площадках была снижена.

Отмечается, что эти три объекта приходится около двух третей электроэнергии в Украине, поскольку предыдущие вражеские атаки уничтожили большинство угольных и нефтяных электростанций страны, также были повреждены некоторые гидрообъекты.

В Greenpeace заявили, что особую обеспокоенность вызывает то, что "серьезные повреждения энергетической системы Украины, включая подстанции, вызывают серьезную нестабильность". Это может означать длительную потерю наружного питания для реакторов. Охлаждение реактора и отработанного топлива требует электроэнергии, стабильная поставка которой находится под угрозой.

В случае прекращения поставки украинские реакторы имеют дизель-генераторы и батареи, которые обеспечивают необходимую поставку электроэнергии с достаточным количеством топлива в течение 7-10 дней. Но, отметили в Greenpeace, если не удастся сохранить топливо или возобновить энергоснабжение, последствия могут привести к ядерной катастрофе.

"Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабного радиационного выброса. Под наибольшим риском находятся люди и окружающая среда в Украине, но существует вероятность серьезного влияния на большую часть Европы и за ее пределами", – добавили в организации.

Атака РФ по Украине 17 ноября — что известно

В воскресенье, 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты запустили по Украине 210 ракет и дронов. В ход, в частности, пошли ракеты "Циркон", "Калибр" и "Кинжал".

Их захватчики запускали из разных типов авиации, в том числе из самолетов Ту-160, которые в последний раз использовались при атаке по Украине в мае прошлого года.

Отметим, что под обстрелом находился Киев, где пострадали два человека, Кременчуг, Николаев, где погибли две женщины. Также есть жертвы и в Одессе, где сейчас самая тяжелая ситуация с энергоснабжением. Ведь именно по энергетике нанесло РФ основной удар.

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