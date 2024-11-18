Когда и на сколько будут отключать свет зимой в Украине: эксперт встревожил прогнозом

Це змагання російських ракет із нашою здатністю відновлювати енергетику

Отключений света этой зимой в Украине при похолодании не избежать. Графики, скорее всего, будут вводить даже если не будет ударов по энергосистеме.

Такое мнение выразил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, как минимум одна очередь отключений этой зимой вводится все же будет.

"Если действительно будет -10 -12 градусов этой зимой, а есть такой прогноз, то можно говорить, что как минимум одна очередь отключений, скорее всего, будет вводиться. Это соревнование российских ракет с нашей способностью восстанавливать энергетику. Прямо сейчас прогноз точный сделать сложно, но я думаю, что как минимум одна очередь при условии похолодания до -12 нам точно потребуется", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что графики отключения света, которые ввели в Украине после массированного обстрела РФ, вероятнее всего, будут вводиться до конца недели, а может даже и дольше. При этом для восстановления энергосистемы понадобится 3-4 дня.