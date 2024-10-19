Часть Крыма осталась без света: масштабная авария отключила два города

В Крыму частично пропал свет

В Крыму произошла масштабная авария на электросети. Из-за этого в ряде населенных пунктов пропал свет.

Об этом сообщило подконтрольное россиянам ведомство "Крымэнерго". По его информации, пострадали в первую очередь Феодосия и Алушта.

В Феодосии свет пропал на следующих улицах:

Кирова;

Назукина;

Земская;

Украинская;

Куйбышева;

Коробкова;

Горького;

Десантников.

В Алуште нет света на Судакском шоссе (18 и 19 км), а также по улице Сотера. Кроме того, без электричества остались населенные пункты Семидворье, Солнечногорское и Лучистое, которые расположены севернее Алушты.

В "Крымэнерго" говорят, что электричество намерены восстановить в течение ближайших трех часов. Причина отключения не озвучивается, но сообщается о работе аварийных бригад.

Стоит отметить, что отключения света в Крыму в последнее время не являются редкостью. В летний сезон россияне утверждали, что это связано с высокой температурой воздуха, но примечательным является то, что эти отключения участились после ЧП на Ростовской АЭС. После этого отключения начали наблюдаться по всему югу России и на оккупированном украинском полуострове.