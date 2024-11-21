От "оранжевого" до Евромайдана: как менялась Тимошенко от революции к революции (фото)

Украинцы отмечают 20-ю годовщину Оранжевой революции и 10-ю годовщину Евромайдана

Юлия Тимошенко — ветеран украинской политики, она при власти уже около 30 лет. Конечно же события Оранжевой революции, которая состоялась в 2004 году, и Революции Достоинства в 2014 году не прошли мимо нее. Тимошенко была на Майдане, как и другие украинские политики.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядела Юлия Тимошенко во время Оранжевой революции и Евромайдана, и чем она запомнилась украинцам.

Юлия Тимошенко на "оранжевом" Майдане

Двадцать лет назад в 2004 году украинцы вышли на протесты из-за сфальсифицированных выборов, в которых якобы победил Виктор Янукович. Большинство в то время поддержали другого кандидата Виктора Ющенко. Именно из-за его "оранжевой" президентской кампании протестные движения позже получили название Оранжевая революция.

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко в 2004 году поддержала Ющенко и претендовала на кресло премьер-министра, которое в итоге получила, но ненадолго. Она поддержала Ющенко и не выдвигала свою кандидатуру на тех президентских выборах в его пользу. А потом все время была рядом с ним на Майдане.

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

В то время Юлии Тимошенко было 44 года и она уже имела свою сформированную внешнюю фишку — косу, заплетенную вокруг головы, которая стала главным атрибутом ее образа. Однако, на фото тех времен можно заметить, что иногда она снимала косу и носила распущенные волнистые волосы.

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

Эффектное появление Тимошенко на Евромайдане

Когда в Украине начался второй Майдан, Юлия Тимошенко была в тюрьме, куда ее отправил Янукович. В разгар Революции Достоинства политика освободили из заключение и она прямо в инвалидном кресле ослабленная и слегка растрепанная эффектно появилась на Майдане в Киеве.

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

Многие украинцы запомнили, как тогда выглядела Юлия Тимошенко. Она была вся в черном, с опухшим лицом, но с неизменной косой. А еще многие тогда обратили внимание, что несмотря на инвалидное кресло Тимошенко была на высоченных каблуках.

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

Однако после освобождения из тюрьмы политик быстро восстановилась и едва ли не следующий день уже встала на ноги. А ее образ в инвалидном кресле на каблуках еще долго обсуждался в соцсетях.

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

Как Юлия Тимошенко выглядит сейчас

Сейчас лидеру "Батькивщины" 63 года, она остается народным депутатом и появляется в Верховной Раде в разных стильных образах. Однако косу на голове носит все реже, отдавая предпочтения более классическим укладкам и прическам. Также Юлия Владимировна увлекается "уколами красоты", которые помогают ей сохранять молодость и свежесть.

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой была 19-летняя Юлия Тимошенко в день своей свадьбы. Она была худенькая и с пышной прической.