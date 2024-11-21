Захаровой давали указания по телефону: что говорить о ракете во время брифинга (видео)

Спикер МИД РФ стала ближе к микрофону

В четверг, 21 ноября, Россия впервые применила по Украине межконтинентальную ракету. Речь идет о РС-26 "Рубеж". И пока в Украине находят доказательства преступных действий врага, в стране-агрессорке решили похоже скрыть этот факт и не комментировать.

Об этом стало известно с брифинга пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой. Во время этого ей позвонили по телефону и попросили не давать комментариев относительно удара межконтинентальной баллистической ракетой.

Уйти от микрофона она не догадалась. А наоборот стала ближе, чтобы по телефону было слышно каждое слово.

"Маш, об ударе баллистическими ракетами запретили говорить. Не комментируй совсем", — сказал собеседник.

Что предшествовало

По информации ВС ВСУ, во время обстрела Украины 21 ноября 2024 года армия РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Под ударом оказался город Днепр.

Момент удара по городу попал на камеру. В сети публикуют видео.

Стоит отметить, что РС-26 "Рубеж" — межконтинентальная баллистическая ракета средней дальности (МБР), которая может быть оснащена боеголовками с учебным, ядерным или фугасным зарядом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что РФ может применить новое оружие по Украине, сколько есть времени, чтобы скрыться.