Журналист и военный Петр Шуклинов об ударе межконтинентальной баллистикой по Украине

Давно я не писал на языке убийц, насильников и дегенератов. Сегодня, в честь запуска межконтинентальной баллистической ракеты из РФ по славному мирному городу Днепр в Украине, позволю себе сделать исключение, чтобы они без переводчика все поняли.

Товарищи убийцы, насильники и дегенераты. Мы оценили ваш жест. Прочли его правильным образом. И нам очень страшно! Но призываем вас не останавливаться и не размениваться по пустякам. Запускайте с ядерным зарядом. Не стесняйтесь.

Я знаю: все, что вы делали последние 10 лет, было связано только с одним желанием: полностью уничтожить украинский народ. Никаких других целей у вас никогда не было. Только одна цель. И все, что вы делали и делаете, связано только с ней.

Когда вы проиграли битву за Киев, уже тогда все было ясно. Те же пресловутые "Киев за три дня". Затем вы проиграли битву за другие областные центры Украины. И, как результат, вы проиграли войну. Потому что оккупация деревень и поселков Донбасса никак не приведет к победе над Украиной. Никогда.

Все понимают: Россия потерпела сокрушительное поражение. Миф о русской армии развеян. А сама война с недавних пор идет уже на территории России.

В таких условиях обычно признают поражение и отступают. Но не вы. Потому что вы убийцы, насильники и дегенераты. Поэтому в ход пошли межконтинентальные баллистические ракеты. Ракеты на минутку созданы для войны с США. Поэтому россиянин с его российской армией на коленях просит корейцев, иранцев и китайцев о помощи, ведь россиянин сам не способен справиться с украинцами.

Вы беспомощны. И никто в мире больше вас не боится. И больше никогда не будет.

Что такое ваша ракета, запущенная по мирному городу против гражданского населения? Она сама по себе констатация всей вашей беспомощности на поле боя. Три года вы стираетесь об Украину. Уже 700 тысяч человек потеряли. Тысячи видео, где ваши так называемые солдаты на коленях просят сохранить им жизнь. Ваши солдаты сотнями сдаются в плен.

Вы не можете победить Украину. Ни силой, ни политикой. У вас нет для этого ни силы, ни таланта. Вы самое плохое, что было в истории России. Потому что поражений у России было множество. Множество проигранных боев и войн. Но никогда в своей истории ваша страна не допускала такого самоунижения, запуская межконтинентальные ракеты против мирного населения тыловых городов.

Вы не умеете воевать с честью. Вы не умеете проигрывать с честью. И, как отродье бесчестивое, взялись за последний аргумент.

По-видимому, расчет следующий. Вот – ракета, вот – удар. В следующий раз будет с ядерным зарядом. И, очевидно, план состоит в том, чтобы украинцы сложили оружие и пустили вас в Киев — воевать с гражданскими. Чтобы вы устроили такой же террор, как был в Буче, Донецке, Луганске и Крыму, где тысячи людей просто растерзали в подвалах.

Очевидно, что план именно такой. Если вся российская армия не смогла покорить Украину, значит, ее просто уничтожить.

Очевидный план. Только он не сработает. Потому что вы хоть убийцы и насильники, но, напомню, еще и дегенераты.

Эта ваша ракета, как ничто другое, придала нам еще больше решимости гнать вас и доставать даже из-под земли. Спасибо за подарок. Теперь мы точно не свернем с выбранного пути. И даже после войны найдем вас в ваших хабаровских и тувах.

Никогда раньше мы не были ближе к победе, чем сегодня, когда в Российской Федерации пришлось скрывать свой страх и немощность за межконтинентальной ракетой.

Вы трусливы. Вы проиграете. И всех вас будем судить. Но как того капитана в Севастополе. Без суда.

Источник: пост Шуклинова в Facebook