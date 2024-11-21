Россия бьет ими регулярно. Эксперт рассказал, какие ракеты РФ могут нести ядерное оружие

Мы никогда не знаем, что на нас летит

Россия регулярно запугивает Украину и мир заявлениями об использовании ядерного оружия. Почти все ракеты, которым РФ обстреливает Украину, способны нести ядерный заряд.

Об этом на ютуб-канале "Украинской правды" рассказал военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. По его словам, после того, как россияне в 2022 году поняли, что Киев не будет взят, они начали использовать тему применения тактического ядерного оружия.

По мнению эксперта, в обновленной российской ядерной доктрине о возможности применения такого оружия по неядерному государству говорится о тактическом ядерном оружии. Самусь отметил, что под неядерным государством имеется в виду Украина.

"Как раз все эти ракеты, которые Россия применяет против Украины — "Искандеры", "Калибры", Х-101 — это же и есть носители ядерного оружия. Мы никогда не знаем, что на нас летит", — заявил эксперт.

По его словам, даже командир стратегического бомбардировщика не знает, какие ракеты установлены на самолет. Это могут быть как неядерные, так и ядерные ракеты.

"Эти люди, которые применяют по Украине крылатую ракету, могут уничтожить город. И они это знают. То есть это люди, которые готовы уничтожать десятки тысяч украинцев. Чтобы просто была понятна кровожадность, циничность этих людей – пилотов, применяющих по нам ракеты. Они понимают, что это может быть ядерное оружие в любой момент. Возможно они не верят в это, но я точно знаю, что они проводили учения" – подытожил Самусь.

Какие ракеты могут нести ядерную боевую часть

В этот список входят:

Х-555(Х-55);

Х-101(Х-102);

Х-69;

Х-59;

Х-47М2 "Кинжал";

Х-22(Х-32);

Искандер-К (9М728, 9М729);

Искандер-М (9М723);

"Точка-У".

Напомним, в четверг, 21 ноября, Россия из Астраханской области запустила межконтинентальную баллистическую ракету. По данным СМИ, россияне применили против Украины ракету средней дальности РС-26 "Рубеж". Скорее всего, удар этим оружием пришелся именно на Днепр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Он подписал основы госполитики ядерного сдерживания. Отмечается, что теперь "ядерка" может быть применена, в частности, в случае достоверных данных о массовом пуске БпЛА и ракет на Россию.